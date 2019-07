Dove vedere Manchester United-Inter in tv e streaming

La nuova Inter affronta il ManchesterUnited per l'International Champions Cup: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo l'esordio vincente di Lugano contro i padroni di casa, per la nuova di Antonio Conte è arrivato il momento di fare davvero sul serio: il è il primo avversario dei nerazzurri nell' International Champions Cup, torneo prestigioso che negli ultimi anni ha sempre più soppiantato le classiche amichevoli.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Per l'Inter sarà l'occasione di fare veramente sul serio contro uno degli avversari più forti possibili: il Manchester United arriva da una stagione travagliata, nella quale ha esonerato Mourinho promuovendo Solskjaer senza però riuscire a centrare la qualificazione alla .

In Champions è invece tornata l'Inter, che per la seconda edizione consecutiva sarà inserita nei gironi: già contro il Manchester United, dunque, la squadra di Conte prenderà le misure dei possibili avversari che troverà sul proprio cammino da settembre in poi.

Dopo la sfida contro il Manchester United, l'Inter sarà attesa da altre gare affascinanti e prestigiose: i prossimi avversari dei nerazzurri, da qui al 10 agosto, si chiameranno , , e . Un precampionato di tutto rispetto.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER UNITED-INTER

Manchester United-Inter, gara valevole per l'International Champions Cup 2019, si giocherà al National Stadium di Singapore. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 13.30 italiane, ovvero le 19.30 orario locale.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-INTER IN TV E STREAMING

La sfida di prestigio tra Manchester United e Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia . L'emittente, oltre ad aver già trasmesso l'amichevole contro il Lugano che ha rappresentato l'esordio di Conte sulla panchina nerazzurra, si è infatti aggiudicata anche i diritti dell'International Champions Cup.

Per tutti coloro i quali non riuscissero ad assistere alla gara in televisione, rimane valida l'opzione dello : Manchester United-Inter sarà infatti visibile in maniera gratuita anche sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-INTER

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Rojo; Matic, Pogba; Lingard, Mata, Martial; Rashford.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Sensi, Brozovic, Perisic; Colidio, Esposito.