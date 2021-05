Dove vedere Manchester City-Chelsea in tv e streaming

Ci siamo, è arrivato il momento della finale di Champions League. Le indicazioni sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Manchester City ha vinto la Premier League e la League Cup, ora vuole il terzo trofeo, quello più importante. La Champions League. Un trofeo che vedrà presente però un Chelsea deciso a dimenticare la finale di FA Cup persa contro il Leicester: derby inglese infuocato per l'ultimo atto del torneo.

Manchester City-Chelsea sarà la terza finalissima tutta inglese nella storia della Champions dopo il successo del Manchester United sugli stessi Blues e quello del Liverpool sul Tottenham. Chi vince parteciperà come di consueto alla Supercoppa Europea e al Mondiale per Club.

L'ultimo match in campionato tra Manchester City e Chelsea, giocato in questo mese di maggio, ha visto i Blues espugnare il campo dei Citizens per 2-1. Questa sarà la quarta gara ufficiale tra le due squadre nel solo 2021, con due successi per Tuchel e uno per Guardiola.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-CHELSEA

La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea si giocherà sabato 29 maggio 2021 allo stadio do Dragão di Porto. Fischio d'inizio alle ore 21.

La gara tra City e Chelsea si sarebbe dovuta disputare allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, ma causa restrizioni anti-coronavirus ha dovuto dire addio al'evento per il secondo anno consecutivo. I tifosi saranno presenti, seppur in maniera limitata.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-CHELSEA IN TV E STREAMING

Manchester City-Chelsea sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, precisamente su Canale 5.

Sarà anche Sky a trasmettere il confronto tra il Manchester City di Guardiola e il Chelsea di Tuchel. Per seguire il match basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre).

Coloro che possiedono l'abbonamento a Sky potranno godersi la partita anche in streaming su Sky Go , l'applicazione gratuita fruibile grazie a dispositivi come pc, smartphone e tablet. Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW , servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione di questa emittente.

L'alternativa è Mediaset Play, così da seguire in diretta streaming la finale di Champions in chiaro. Telecronata affidata a Pierluigi Pardo.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-CHELSEA

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.