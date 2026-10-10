Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 11:30

Lumezzane vs AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta. Di seguito i canali su cui seguire la partita in TV e in streaming.

Come vedere Lumezzane-AlbinoLeffe con una VPN

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Lumezzane-AlbinoLeffe: data e orario

Lumezzane e AlbinoLeffe si affrontano in un match di Serie C del Girone A, con le due squadre che arrivano all'appuntamento in momenti di forma molto diversi.

Il Lumezzane occupa la quattordicesima posizione in classifica e cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. Le ultime settimane non sono state semplici per i bresciani, reduci da risultati altalenanti che hanno frenato le ambizioni di risalita.

L'AlbinoLeffe, invece, arriva da una striscia positiva che l'ha portata a occupare la settima piazza. I seriani hanno mostrato solidità nelle ultime uscite, raccogliendo risultati che confermano le loro ambizioni nella parte alta del girone.

Lo scontro diretto tra queste due formazioni bergamasca e bresciana aggiunge un sapore particolare alla sfida, con i precedenti recenti che raccontano di una rivalità equilibrata e spesso decisa da episodi.

Per entrambe le squadre, i tre punti in palio hanno un peso specifico diverso ma ugualmente importante: il Lumezzane per respirare, l'AlbinoLeffe per restare agganciato al gruppo di testa.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Lumezzane vs AlbinoLeffe in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Lumezzane, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su indisponibili o squalificati. Anche sul fronte AlbinoLeffe non si registrano aggiornamenti certi su infortuni o sospensioni. Ulteriori dettagli sulle probabili formazioni verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Lumezzane arriva a questa partita con un ruolino di marcia recente difficile: nelle ultime cinque gare ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato utile risale alla trasferta vinta contro il Dolomiti Bellunesi per 2-1, mentre più di recente è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Folgore Caratese. In totale, nelle ultime cinque uscite, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.

L'AlbinoLeffe presenta un andamento più convincente: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta negli ultimi cinque impegni. I seriani vengono da un successo esterno per 2-1 contro il Cittadella, risultato che conferma la loro capacità di portare punti anche lontano da casa. Complessivamente hanno realizzato nove gol e ne hanno incassati cinque nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 28 marzo 2026, quando Lumezzane e AlbinoLeffe si sono divise la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri, il bilancio sorride leggermente all'AlbinoLeffe, che conta due vittorie contro una del Lumezzane, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, il Lumezzane occupa attualmente la quattordicesima posizione, mentre l'AlbinoLeffe si trova in settima piazza.





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