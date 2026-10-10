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Serie C
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Dove vedere Lumezzane-AlbinoLeffe in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lumezzane vs AlbinoLeffe
Lumezzane
AlbinoLeffe
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Lumezzane e AlbinoLeffe: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Lumezzane vs AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta. Di seguito i canali su cui seguire la partita in TV e in streaming.

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Come vedere Lumezzane-AlbinoLeffe con una VPN

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Lumezzane-AlbinoLeffe: data e orario

Lumezzane e AlbinoLeffe si affrontano in un match di Serie C del Girone A, con le due squadre che arrivano all'appuntamento in momenti di forma molto diversi.

Il Lumezzane occupa la quattordicesima posizione in classifica e cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. Le ultime settimane non sono state semplici per i bresciani, reduci da risultati altalenanti che hanno frenato le ambizioni di risalita.

L'AlbinoLeffe, invece, arriva da una striscia positiva che l'ha portata a occupare la settima piazza. I seriani hanno mostrato solidità nelle ultime uscite, raccogliendo risultati che confermano le loro ambizioni nella parte alta del girone.

Lo scontro diretto tra queste due formazioni bergamasca e bresciana aggiunge un sapore particolare alla sfida, con i precedenti recenti che raccontano di una rivalità equilibrata e spesso decisa da episodi.

Per entrambe le squadre, i tre punti in palio hanno un peso specifico diverso ma ugualmente importante: il Lumezzane per respirare, l'AlbinoLeffe per restare agganciato al gruppo di testa.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Lumezzane vs AlbinoLeffe in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Lumezzane, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su indisponibili o squalificati. Anche sul fronte AlbinoLeffe non si registrano aggiornamenti certi su infortuni o sospensioni. Ulteriori dettagli sulle probabili formazioni verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

LUM

LUM - Forma

REN
D2-2
NOV
D0-0
DBE
V1-2
FRC
S1-2
INT
S2-0
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALB

ALB - Forma

DBE
D0-0
ARZ
S1-2
JNG
V3-5
ALC
D1-1
CIT
V1-2
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Lumezzane arriva a questa partita con un ruolino di marcia recente difficile: nelle ultime cinque gare ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato utile risale alla trasferta vinta contro il Dolomiti Bellunesi per 2-1, mentre più di recente è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Folgore Caratese. In totale, nelle ultime cinque uscite, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite cinque.

L'AlbinoLeffe presenta un andamento più convincente: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta negli ultimi cinque impegni. I seriani vengono da un successo esterno per 2-1 contro il Cittadella, risultato che conferma la loro capacità di portare punti anche lontano da casa. Complessivamente hanno realizzato nove gol e ne hanno incassati cinque nel periodo considerato.

Precedenti

Testa a testa

LumezzanePareggioAlbinoLeffe
3
1
1
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
1
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
1
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
1
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
2
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
0
FIN
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
1
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
2
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
3
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 28 marzo 2026, quando Lumezzane e AlbinoLeffe si sono divise la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri, il bilancio sorride leggermente all'AlbinoLeffe, che conta due vittorie contro una del Lumezzane, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
8701144+1021
S
V
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
8431146+815
D
V
S
D
V
4
TrentoTrentoTRE
8350115+614
D
D
V
D
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
8422129+314
D
V
V
V
S
6
TrevisoTrevisoTRE
834186+213
D
V
D
D
V
7
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
83321210+212
V
D
V
S
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
82511213-111
D
D
S
D
V
9
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
824277010
S
D
S
D
D
10
DesenzanoDesenzanoDES
824267-110
V
D
D
S
V
11
NovaraNovaraNOV
8233810-29
V
S
D
D
S
12
LeccoLeccoLEC
823368-29
D
S
D
V
V
13
Pro VercelliPro VercelliPRO
9234813-59
S
V
D
S
D
14
LumezzaneLumezzaneLUM
722379-28
S
V
D
D
S
15
PergolettesePergolettesePGT
815235-28
D
D
D
D
V
16
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
8134912-36
S
V
D
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
7133713-66
D
S
S
S
D
18
AC CarpiAC CarpiCAP
81341017-76
S
S
D
D
S
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
8044610-44
D
D
D
D
S
20
RenateRenateREN
8035612-63
D
S
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C, il Lumezzane occupa attualmente la quattordicesima posizione, mentre l'AlbinoLeffe si trova in settima piazza.


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