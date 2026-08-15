Dove vedere Liverpool-Como in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 16 ago 2026 - 06:30

La partita tra Liverpool e Como è trasmessa in diretta da Sportitalia e COMO TV. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Liverpool-Como con una VPN

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Liverpool-Como: domenica 16 agosto ore 12:30

Il Liverpool ospita il Como in un'amichevole estiva che mette di fronte due club con ambizioni molto diverse ma con storie che, in questa fase della stagione, si intrecciano in amichevole prima che sui grandi palcoscenici europei.

I Reds arrivano a questo appuntamento in un momento di grande fermento societario. Jeff Bezos ha recentemente acquisito una quota di minoranza nel club attraverso il consorzio 1892 Holdings, un segnale chiaro delle ambizioni a lungo termine di Fenway Sports Group.

Sul mercato, il Liverpool continua a muoversi con decisione. Il club ha messo nel mirino rinforzi offensivi dal Paris Saint-Germain, con Bradley Barcola considerato una priorità rispetto al compagno di squadra Ibrahim Mbaye. Nel frattempo, Curtis Jones è al centro di voci su un possibile trasferimento all'Inter.

Il Como, dal canto suo, si presenta a questa sfida dopo un'estate di lavoro intenso. Il club lariano sta cercando di rinforzare il reparto offensivo: le trattative per Moise Kean si sono complicate e la società ha virato su Liam Delap come alternativa concreta.

Per entrambe le squadre, questa amichevole rappresenta un'ulteriore tappa di preparazione in vista degli impegni ufficiali. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Stato di forma

Il Liverpool arriva a questa amichevole con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime quattro uscite stagionali, escludendo l'ultimo impegno in Premier League. I Reds hanno battuto il Wrexham per 1-0 e il Sunderland per 4-2, prima di cedere al Leeds United per 4-2 e al Monaco per 3-2. In totale, nelle ultime cinque partite, la squadra ha segnato dieci gol subendone dieci. Il pareggio per 1-1 contro il Brentford, nell'ultima giornata di Premier League della scorsa stagione, chiude il quadro.

Il Como si presenta con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra lariana ha perso 1-1 contro l'Arsenal nella più recente uscita in amichevole, ma aveva vinto per 3-2 contro il Famalicao e chiuso la Serie A con due successi consecutivi: 4-1 in casa della Cremonese e 1-0 contro il Parma. Il pareggio per 2-2 contro il Paris FC completa la serie. Nelle cinque gare considerate, il Como ha segnato undici reti subendone sei.

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