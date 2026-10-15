Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 12:45 Groupama Stadium

Lione vs Crystal Palace è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita in TV e in streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Lione-Crystal Palace con una VPN

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Lione-Crystal Palace: data e orario

Il Groupama Stadium di Lione ospita la sfida di Europa League tra i padroni di casa e il Crystal Palace, una partita che mette di fronte due club con ambizioni continentali ben definite ma con percorsi recenti molto diversi.

Il Lione di Paulo Fonseca arriva a questo appuntamento europeo dopo una sconfitta per 2-1 contro il Lens in Ligue 1, un risultato che ha interrotto un momento positivo fatto di una vittoria per 4-0 sul Rennes e un successo esterno per 1-2 contro l'Anderlecht in Europa League. I francesi cercano nel proprio stadio la continuità che in campionato è mancata.

Il Crystal Palace, invece, giunge a Lione sull'onda di un'impresa. La squadra di Pierre Sage ha rimontato il Nottingham Forest vincendo 3-1 a Selhurst Park, con reti di Daichi Kamada, Jefferson Lerma e Yeremy Pino dopo essere andata sotto nel punteggio.

In Europa League, gli Eagles hanno già dimostrato il loro valore battendo il Lech Poznan per 4-0 e attualmente occupano il secondo posto nella classifica della competizione, una posizione ben più solida rispetto al decimo posto del Lione.

Si tratta del primo confronto competitivo tra le due squadre, un fatto che aggiunge ulteriore curiosità a una sfida già ricca di interesse sportivo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Il Lione è guidato da Paulo Fonseca per questa sfida di Europa League. Al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa; ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Il Crystal Palace è allenato da Pierre Sage. Anche per gli Eagles non sono state fornite notizie ufficiali sullo stato della rosa in questa fase; le ultime informazioni disponibili verranno aggiornate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Lione ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Lens in Ligue 1 il 9 ottobre, che ha seguito il netto 4-0 rifilato al Rennes. Tra i risultati del periodo spicca anche il successo europeo per 1-2 ad Anderlecht. Nelle cinque gare considerate, i francesi hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti sei.

Il Crystal Palace ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 3-1 sul Nottingham Forest in Premier League l'11 ottobre, preceduta dal 4-0 in Europa League contro il Lech Poznan. Gli Eagles hanno segnato nove gol e ne hanno incassati sei nel periodo, con le sconfitte contro Bristol City e Ipswich Town a rappresentare i momenti meno brillanti della serie.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli dei club Crystal Palace CRY 2 Lione OL 0 FIN 0 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

L'unico precedente registrato tra le due squadre risale al 5 agosto 2023, quando il Crystal Palace batté il Lione per 2-0 in un'amichevole pre-stagionale. Con un solo incontro nel dataset disponibile, non è possibile individuare tendenze o schemi ricorrenti tra le due formazioni.

Classifica





In Europa League, il Crystal Palace occupa attualmente il secondo posto mentre il Lione è decimo, con gli inglesi che si presentano a questa sfida da una posizione di classifica continentale più favorevole.





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