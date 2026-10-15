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Dove vedere Lione-Crystal Palace in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lione vs Crystal Palace
Lione
Crystal Palace
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Lione e Crystal Palace: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 2
Groupama Stadium

Lione vs Crystal Palace è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita in TV e in streaming sono indicate di seguito.

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Lione-Crystal Palace: data e orario

Il Groupama Stadium di Lione ospita la sfida di Europa League tra i padroni di casa e il Crystal Palace, una partita che mette di fronte due club con ambizioni continentali ben definite ma con percorsi recenti molto diversi.

Il Lione di Paulo Fonseca arriva a questo appuntamento europeo dopo una sconfitta per 2-1 contro il Lens in Ligue 1, un risultato che ha interrotto un momento positivo fatto di una vittoria per 4-0 sul Rennes e un successo esterno per 1-2 contro l'Anderlecht in Europa League. I francesi cercano nel proprio stadio la continuità che in campionato è mancata.

Il Crystal Palace, invece, giunge a Lione sull'onda di un'impresa. La squadra di Pierre Sage ha rimontato il Nottingham Forest vincendo 3-1 a Selhurst Park, con reti di Daichi Kamada, Jefferson Lerma e Yeremy Pino dopo essere andata sotto nel punteggio.

In Europa League, gli Eagles hanno già dimostrato il loro valore battendo il Lech Poznan per 4-0 e attualmente occupano il secondo posto nella classifica della competizione, una posizione ben più solida rispetto al decimo posto del Lione.

Si tratta del primo confronto competitivo tra le due squadre, un fatto che aggiunge ulteriore curiosità a una sfida già ricca di interesse sportivo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Lione - Crystal Palace

Allenatore

  • P. Fonseca

Il Lione è guidato da Paulo Fonseca per questa sfida di Europa League. Al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa; ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Il Crystal Palace è allenato da Pierre Sage. Anche per gli Eagles non sono state fornite notizie ufficiali sullo stato della rosa in questa fase; le ultime informazioni disponibili verranno aggiornate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

OL

OL - Forma

AJA
V3-1
PAR
D0-0
AND
V1-2
REN
V4-0
RCL
S2-1
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CRY

CRY - Forma

IPS
S2-3
LCH
V4-0
LEE
D0-0
BRC
S0-2
NFO
V3-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Lione ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Lens in Ligue 1 il 9 ottobre, che ha seguito il netto 4-0 rifilato al Rennes. Tra i risultati del periodo spicca anche il successo europeo per 1-2 ad Anderlecht. Nelle cinque gare considerate, i francesi hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti sei.

Il Crystal Palace ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 3-1 sul Nottingham Forest in Premier League l'11 ottobre, preceduta dal 4-0 in Europa League contro il Lech Poznan. Gli Eagles hanno segnato nove gol e ne hanno incassati sei nel periodo, con le sconfitte contro Bristol City e Ipswich Town a rappresentare i momenti meno brillanti della serie.

Precedenti

Testa a testa

LionePareggioCrystal Palace
0
0
1
Amichevoli dei club
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Lione badge
Lione
OL
0
FIN
0Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

L'unico precedente registrato tra le due squadre risale al 5 agosto 2023, quando il Crystal Palace batté il Lione per 2-0 in un'amichevole pre-stagionale. Con un solo incontro nel dataset disponibile, non è possibile individuare tendenze o schemi ricorrenti tra le due formazioni.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LioneLioneOL
110021+13
V
10
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
110021+13
V
14
SalisburgoSalisburgoSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
S
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
S
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
S
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
S
25
LevskiLevskiLES
100101-10
S
28
CelticCelticCEL
100113-20
S
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
S
29
MilanMilanMIL
100102-20
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
S
32
MarsigliaMarsigliaOM
100114-30
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
S
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
S
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
S
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Crystal Palace occupa attualmente il secondo posto mentre il Lione è decimo, con gli inglesi che si presentano a questa sfida da una posizione di classifica continentale più favorevole.


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