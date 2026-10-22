Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Aaraasen Stadion

Lillestroem vs Real Sociedad è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito trovi i canali disponibili e i link per seguire la partita.

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Lillestroem-Real Sociedad: data e orario

L'Aaraasen Stadion di Skedsmo ospita Lillestroem e Real Sociedad in una sfida di Europa League che mette di fronte due squadre con urgente bisogno di punti nella fase a gironi della competizione.

I norvegesi di Hans Erik Oedegaard arrivano a questo appuntamento con un ruolino di marcia discontinuo in Europa. Dopo la sconfitta interna contro il Torreense, il pareggio per 1-1 contro lo Sparta Praga nella giornata precedente ha offerto segnali più incoraggianti, ma la posizione in classifica resta critica.

Pellegrino Matarazzo porta invece a Skedsmo una Real Sociedad reduce da un momento di forma positivo in campionato. I baschi hanno vinto tre delle ultime quattro partite di LaLiga, inclusa una bella affermazione per 2-5 a Malaga, ma in Europa il cammino si è rivelato più tortuoso.

Il pareggio per 1-1 contro l'Union St. Gilloise nell'ultimo turno ha lasciato la Sociedad ferma al 22° posto in classifica, la stessa posizione occupata dal Lillestroem. Per entrambe le squadre, questa è una partita che non si può permettere di perdere.

La sfida tra due club che condividono identica classifica promette equilibrio, ma anche tensione agonistica. Chi vuole seguire l'incontro in diretta può trovare di seguito tutte le informazioni su canali TV, streaming e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Il tecnico del Lillestroem Hans Erik Oedegaard non ha comunicato aggiornamenti ufficiali sulla formazione probabile, né ha fornito indicazioni su infortuni o squalifiche. Ulteriori dettagli saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Pellegrino Matarazzo non ha reso noti indisponibili o squalificati in vista della trasferta norvegese. Anche per la Real Sociedad le informazioni sulle formazioni saranno aggiornate a ridosso del fischio iniziale.

Stato di forma

Il Lillestroem ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La formazione di Oedegaard viene dal successo esterno per 0-2 contro il Sandefjord in Eliteserien, preceduto dal pareggio per 1-1 contro lo Sparta Praga in Europa League. Nelle cinque gare considerate, i norvegesi hanno segnato undici gol e ne hanno subiti nove, con la pesante sconfitta per 3-0 contro il Viking che rimane la nota più negativa del periodo.

La Real Sociedad ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I baschi arrivano da un netto 2-5 a Malaga in LaLiga, risultato che segue il pareggio per 1-1 contro l'Union St. Gilloise in Europa League. Nelle cinque partite, la Sociedad ha segnato dodici gol e ne ha concessi dieci, con la vittoria esterna per 2-3 a Valencia tra i risultati più significativi.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Lillestroem e Real Sociedad. Questa sfida di Europa League rappresenta, secondo le informazioni a disposizione, un inedito assoluto tra le due formazioni.

Classifica





In classifica di Europa League, Lillestroem e Real Sociedad occupano entrambe il 22° posto al momento della disputa di questa partita.





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