LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante vs Atletico Madrid è disponibile in live streaming su DAZN. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

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Levante-Atletico Madrid: data e orario

L'Atletico Madrid fa visita al Levante all'Estadio Ciudad de Valencia in una sfida di LaLiga che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Colchoneros di Diego Simeone sono secondi in classifica e vogliono mantenere la pressione sul Barcellona capolista.

Il Levante, quattordicesimo, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Luis Castro sa che ospitare una delle squadre più in forma della Liga rappresenta una sfida enorme, ma il fattore campo potrebbe giocare un ruolo.

L'Atletico arriva a Valencia con il vento in poppa dopo la vittoria di misura sul Deportivo La Coruna, risultato che ha consolidato la candidatura dei madrileni al titolo. Julian Alvarez, protagonista assoluto nelle ultime settimane, ha segnato il gol decisivo in quella partita e si è poi pubblicamente scusato con i tifosi per le polemiche estive legate al suo desiderio di trasferirsi al Barcellona.

Simeone ha elogiato il carattere del suo attaccante, sottolineando quanto non sia facile chiedere scusa pubblicamente. L'allenatore argentino ha anche ammesso che la vittoria sul Deportivo non è stata brillante, ma ha valorizzato la capacità della squadra di trovare soluzioni nei momenti difficili.

Per il Levante, i risultati recenti mostrano una squadra discontinua, capace di battere l'Athletic Bilbao ma anche di cedere alla Real Sociedad. Castro dovrà fare a meno di alcuni elementi per infortunio, rendendo ancora più complicato il compito contro un avversario di questo livello.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Il Levante di Luis Castro dovrà fare a meno di Enzo Bardeli, Adrian De La Fuente e Roger Brugue per infortunio. Il portiere Mathew Ryan guiderà una difesa composta da Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez, Aissa Mandi e Manuel Sanchez, con Petar Ratkov e Ivan Romero attesi in attacco nel probabile undici titolare.

L'Atletico Madrid si presenta senza Koke, Cristian Romero e Johnny Cardoso, tutti indisponibili per infortunio. Simeone dovrebbe affidarsi a Jan Oblak tra i pali, con Alejandro Grimaldo, David Hancko, Marcos Llorente e Marc Pubill in difesa. A centrocampo spazio a Morten Hjulmand e Pablo Barrios, mentre Alejandro Baena, Ademola Lookman e Kang-In Lee supporteranno Julian Alvarez in attacco.

Stato di forma

Il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, con il successo per 3-1 sull'Athletic Bilbao come risultato più positivo del periodo. La sconfitta per 2-1 contro la Real Sociedad è l'ultimo risultato registrato, a conferma di una certa instabilità. I granata hanno segnato nove gol e ne hanno subiti otto in questo arco di gare, un dato che evidenzia le difficoltà difensive della squadra di Castro.

L'Atletico Madrid ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I madrileni vengono dalla vittoria per 1-0 sul Deportivo La Coruna in LaLiga e prima ancora dal pareggio per 1-1 in Champions League contro il VfB Stoccarda. Nelle ultime cinque uscite, la squadra di Simeone ha segnato sei reti e ne ha concesse solo due, mantenendo una solidità difensiva che è da sempre il marchio di fabbrica del tecnico argentino.

Precedenti

Il confronto diretto recente sorride all'Atletico Madrid, che ha dominato la serie negli ultimi anni senza mai perdere contro il Levante nelle cinque sfide considerate. L'incontro più recente risale al gennaio 2026, quando le due squadre si divisero la posta in palio con uno 0-0 in LaLiga. In precedenza, l'Atletico aveva vinto per 3-1 nella sfida casalinga del novembre 2025, a riprova di una superiorità consolidata nel tempo.

Classifica

In LaLiga, l'Atletico Madrid occupa la seconda posizione, a conferma del suo ruolo da protagonista nella corsa al titolo. Il Levante è quattordicesimo, una posizione che riflette le difficoltà di una squadra che cerca continuità in una stagione finora altalenante.

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