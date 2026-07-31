Dove vedere Leicester City-Genoa in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 1 ago 2026 - 14:30

Leicester City - Genoa è trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere Leicester City-Genoa con una VPN

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Leicester City-Genoa: sabato 1 agosto ore 20.30

Leicester City e Genoa si sfidano in un'amichevole estiva, con entrambe le squadre impegnate nella preparazione precampionato in vista delle rispettive stagioni.

I Foxes arrivano a questo appuntamento dopo una stagione trascorsa in Championship. L'ultima uscita stagionale ufficiale risale al maggio scorso, mentre il più recente test estivo ha visto il Leicester pareggiare 3-3 contro il Malaga il 25 luglio.

Il Genoa, dal canto suo, ha concluso il campionato di Serie A con risultati altalenanti nel finale di stagione: sconfitte contro Lecce e Milan, alternate a un pareggio a reti inviolate con la Fiorentina. I rossoblù hanno poi avviato la preparazione estiva con una vittoria sul Trento e un pareggio contro il Vicenza.

Per entrambe le formazioni si tratta di un banco di prova utile per testare condizione atletica, schemi e uomini in vista degli impegni che contano. Il tecnico del Genoa avrà modo di valutare la rosa in una sfida dal gusto internazionale, mentre il Leicester cerca continuità dopo un precampionato avviato con uno scoppiettante 3-3.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Leicester City - Genoa in diretta TV e in live streaming, con orario e ultime notizie sulle formazioni.

Stato di forma

Il Leicester City si presenta a questa amichevole dopo aver disputato una sola gara nel precampionato. Le Foxes hanno inaugurato la preparazione estiva con un pirotecnico 3-3 contro il Malaga lo scorso 25 luglio.

Nelle due amichevoli disputate in questa estate, invece, il Genoa ha ottenuto una vittoria e un pareggio, rispettivamente contro Trento (2-1) e Vincenza (2-2).





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