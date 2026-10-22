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Dove vedere Lech Poznan-Sunderland in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lech Poznan vs Sunderland
Lech Poznan
Sunderland
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Lech Poznan e Sunderland: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 3
Stadion Poznan

Le opzioni per seguire Lech Poznan vs Sunderland in diretta TV e live streaming sono indicate di seguito.

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Lech Poznan-Sunderland: data e orario

Lech Poznan ospita il Sunderland allo Stadion Poznan in una sfida di Europa League che mette di fronte due squadre in cerca di punti pesanti nella fase a gironi.

I padroni di casa polacchi arrivano a questo appuntamento europeo dopo una convincente vittoria per 6-1 contro il Korona Kielce in campionato, ma il loro cammino continentale racconta una storia diversa: la pesante sconfitta per 0-4 contro il Bayer Leverkusen nell'ultimo turno di Europa League ha lasciato il segno.

Il Sunderland di Regis Le Bris vive una stagione a due facce. In Premier League i risultati stentano ad arrivare, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, mentre in Europa i Black Cats hanno dimostrato di saper reggere la pressione, come confermato dal successo esterno per 1-2 contro il Torreense.

La sconfitta per 2-0 contro il Bournemouth nell'ultimo turno di campionato ha riacceso le preoccupazioni sulla tenuta difensiva della squadra inglese, che in cinque partite ha subito nove reti. Le Bris dovrà trovare risposte rapide per evitare che la situazione in classifica diventi critica.

In Europa League, però, il Sunderland occupa una posizione di relativa tranquillità rispetto al Lech, e una vittoria in Polonia potrebbe consolidare ulteriormente il percorso continentale della squadra. Le informazioni su come seguire la partita in diretta sono riportate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Lech Poznan - Sunderland

Allenatore

  • N. Frederiksen

Il Lech Poznan è guidato in panchina da Niels Frederiksen. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati: gli aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche per il Sunderland, allenato da Regis Le Bris, non sono ancora stati resi noti la formazione titolare prevista né eventuali assenze per infortunio o squalifica. Ulteriori dettagli verranno comunicati prima del calcio d'inizio.

Stato di forma

LCH

LCH - Forma

CRY
S4-0
RAR
V5-1
SLA
V1-4
B04
S0-4
KKI
V6-1
Gol segnato (subito)
15/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SUN

SUN - Forma

AZ
V1-0
MCI
S5-3
BHA
S0-2
TOR
V1-2
BOU
S2-0
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Lech Poznan ha registrato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'ultimo risultato è stato il netto 6-1 rifilato al Korona Kielce in Ekstraklasa, mentre in precedenza la squadra aveva perso 0-4 contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Nelle cinque partite considerate, il Lech ha segnato sedici reti e ne ha subite undici, evidenziando una vena realizzativa importante ma anche una certa fragilità difensiva.

Il Sunderland ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Bournemouth in Premier League, preceduta dal successo per 1-2 in trasferta contro il Torreense in Europa League. Nelle cinque partite, i Black Cats hanno realizzato cinque gol e ne hanno incassati nove.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Lech Poznan e Sunderland. Si tratta quindi di una sfida inedita tra le due squadre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Lech Poznan occupa la 36ª posizione, una collocazione che rende questa partita quasi obbligatoria per restare in corsa nella competizione. Il Sunderland si trova al 9º posto, in una situazione ben più confortante che consentirebbe ai Black Cats, in caso di vittoria, di consolidare il proprio posto tra le squadre in lizza per i turni successivi.


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