Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Le opzioni per seguire Lech Poznan vs Sunderland in diretta TV e live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Lech Poznan-Sunderland con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Lech Poznan-Sunderland: data e orario

Lech Poznan ospita il Sunderland allo Stadion Poznan in una sfida di Europa League che mette di fronte due squadre in cerca di punti pesanti nella fase a gironi.

I padroni di casa polacchi arrivano a questo appuntamento europeo dopo una convincente vittoria per 6-1 contro il Korona Kielce in campionato, ma il loro cammino continentale racconta una storia diversa: la pesante sconfitta per 0-4 contro il Bayer Leverkusen nell'ultimo turno di Europa League ha lasciato il segno.

Il Sunderland di Regis Le Bris vive una stagione a due facce. In Premier League i risultati stentano ad arrivare, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, mentre in Europa i Black Cats hanno dimostrato di saper reggere la pressione, come confermato dal successo esterno per 1-2 contro il Torreense.

La sconfitta per 2-0 contro il Bournemouth nell'ultimo turno di campionato ha riacceso le preoccupazioni sulla tenuta difensiva della squadra inglese, che in cinque partite ha subito nove reti. Le Bris dovrà trovare risposte rapide per evitare che la situazione in classifica diventi critica.

In Europa League, però, il Sunderland occupa una posizione di relativa tranquillità rispetto al Lech, e una vittoria in Polonia potrebbe consolidare ulteriormente il percorso continentale della squadra. Le informazioni su come seguire la partita in diretta sono riportate di seguito.

Formazioni

Il Lech Poznan è guidato in panchina da Niels Frederiksen. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati: gli aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche per il Sunderland, allenato da Regis Le Bris, non sono ancora stati resi noti la formazione titolare prevista né eventuali assenze per infortunio o squalifica. Ulteriori dettagli verranno comunicati prima del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Lech Poznan ha registrato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'ultimo risultato è stato il netto 6-1 rifilato al Korona Kielce in Ekstraklasa, mentre in precedenza la squadra aveva perso 0-4 contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Nelle cinque partite considerate, il Lech ha segnato sedici reti e ne ha subite undici, evidenziando una vena realizzativa importante ma anche una certa fragilità difensiva.

Il Sunderland ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Bournemouth in Premier League, preceduta dal successo per 1-2 in trasferta contro il Torreense in Europa League. Nelle cinque partite, i Black Cats hanno realizzato cinque gol e ne hanno incassati nove.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Lech Poznan e Sunderland. Si tratta quindi di una sfida inedita tra le due squadre.

Classifica





In Europa League, il Lech Poznan occupa la 36ª posizione, una collocazione che rende questa partita quasi obbligatoria per restare in corsa nella competizione. Il Sunderland si trova al 9º posto, in una situazione ben più confortante che consentirebbe ai Black Cats, in caso di vittoria, di consolidare il proprio posto tra le squadre in lizza per i turni successivi.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV