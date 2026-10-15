Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 12:45 Stadion Poznan

La partita tra Lech Poznan e Bayer Leverkusen è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura live.

Come vedere Lech Poznan-Bayer Leverkusen con una VPN

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Lech Poznan-Bayer Leverkusen: data e orario

Il Bayer Leverkusen di Carles Martinez fa visita al Lech Poznan allo Stadion Poznan, in una sfida valida per la fase a gironi dell'Europa League.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento europeo reduci da un momento di forma altalenante in campionato, ma con la consapevolezza di giocare davanti al proprio pubblico in una serata che potrebbe segnare la loro stagione continentale.

Il Leverkusen, invece, si presenta a Poznan con il vento in poppa. La squadra tedesca ha incassato quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate tra Bundesliga ed Europa League, confermando la solidità costruita da Martinez sulla panchina dei Werkself.

In campionato, i biancorossi della Renania hanno appena battuto il Mainz per 3-4 in una gara ricca di gol, un risultato che testimonia la capacità offensiva della squadra anche lontano dalla BayArena.

Il Lech, invece, deve fare i conti con l'esperienza europea ancora limitata in questa stagione: la sconfitta per 4-0 subita contro il Crystal Palace in Europa League pesa sulla classifica del girone e rende questa partita praticamente obbligatoria in termini di punti.

La differenza di posizione in classifica nel girone di Europa League racconta molto delle ambizioni delle due squadre in questa fase della competizione.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Lech Poznan è guidato in panchina da Niels Frederiksen. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati: eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Anche per il Bayer Leverkusen, allenato da Carles Martinez, non sono al momento disponibili dettagli sulla formazione prevista, sugli assenti per infortunio o per squalifica. Ulteriori notizie verranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

Il Lech Poznan ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate tra Ekstraklasa ed Europa League. Il risultato più recente è stato una vittoria per 1-4 in trasferta contro lo Slask Wroclaw in campionato. Tra i risultati da segnalare, spicca il netto 5-1 rifilato al Radomiak Radom, ma anche la pesante sconfitta per 4-0 subita contro il Crystal Palace in Europa League. In totale, il Lech ha segnato tredici gol e ne ha incassati sei in questo periodo.

Il Bayer Leverkusen arriva alla sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è stato il successo per 3-4 in casa del Mainz in Bundesliga. Da evidenziare anche il 4-0 rifilato all'Union Berlin e il 2-0 al NK Celje in Europa League. I tedeschi hanno realizzato undici gol e ne hanno subiti sei, con un solo pareggio per 2-2 contro l'Augsburg a interrompere la serie positiva.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Lech Poznan e Bayer Leverkusen. Ulteriori informazioni storiche tra le due squadre potrebbero essere aggiunte in prossimità della partita.

Classifica





In Europa League, il Lech Poznan occupa la trentacinquesima posizione, una collocazione che lo colloca nella parte bassa della classifica e che rende questa sfida fondamentale per le speranze di qualificazione. Il Bayer Leverkusen, invece, si trova all'ottavo posto, una posizione che riflette un cammino europeo positivo ma che lascia ancora margini di miglioramento per ambire alle prime posizioni del girone.





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