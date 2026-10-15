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Dove vedere Lech Poznan-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lech Poznan vs Bayer Leverkusen
Lech Poznan
Bayer Leverkusen
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Lech Poznan e Bayer Leverkusen: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 2
Stadion Poznan

La partita tra Lech Poznan e Bayer Leverkusen è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura live.

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Lech Poznan-Bayer Leverkusen: data e orario

Il Bayer Leverkusen di Carles Martinez fa visita al Lech Poznan allo Stadion Poznan, in una sfida valida per la fase a gironi dell'Europa League.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento europeo reduci da un momento di forma altalenante in campionato, ma con la consapevolezza di giocare davanti al proprio pubblico in una serata che potrebbe segnare la loro stagione continentale.

Il Leverkusen, invece, si presenta a Poznan con il vento in poppa. La squadra tedesca ha incassato quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate tra Bundesliga ed Europa League, confermando la solidità costruita da Martinez sulla panchina dei Werkself.

In campionato, i biancorossi della Renania hanno appena battuto il Mainz per 3-4 in una gara ricca di gol, un risultato che testimonia la capacità offensiva della squadra anche lontano dalla BayArena.

Il Lech, invece, deve fare i conti con l'esperienza europea ancora limitata in questa stagione: la sconfitta per 4-0 subita contro il Crystal Palace in Europa League pesa sulla classifica del girone e rende questa partita praticamente obbligatoria in termini di punti.

La differenza di posizione in classifica nel girone di Europa League racconta molto delle ambizioni delle due squadre in questa fase della competizione.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Lech Poznan - Bayer Leverkusen

Allenatore

  • N. Frederiksen

Il Lech Poznan è guidato in panchina da Niels Frederiksen. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati: eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Anche per il Bayer Leverkusen, allenato da Carles Martinez, non sono al momento disponibili dettagli sulla formazione prevista, sugli assenti per infortunio o per squalifica. Ulteriori notizie verranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

LCH

LCH - Forma

RAK
V1-0
GOR
S2-1
CRY
S4-0
RAR
V5-1
SLA
V1-4
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
B04

B04 - Forma

FCU
V4-0
FCA
D2-2
CEL
V2-0
RBL
V2-0
M05
V3-4
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Lech Poznan ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate tra Ekstraklasa ed Europa League. Il risultato più recente è stato una vittoria per 1-4 in trasferta contro lo Slask Wroclaw in campionato. Tra i risultati da segnalare, spicca il netto 5-1 rifilato al Radomiak Radom, ma anche la pesante sconfitta per 4-0 subita contro il Crystal Palace in Europa League. In totale, il Lech ha segnato tredici gol e ne ha incassati sei in questo periodo.

Il Bayer Leverkusen arriva alla sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è stato il successo per 3-4 in casa del Mainz in Bundesliga. Da evidenziare anche il 4-0 rifilato all'Union Berlin e il 2-0 al NK Celje in Europa League. I tedeschi hanno realizzato undici gol e ne hanno subiti sei, con un solo pareggio per 2-2 contro l'Augsburg a interrompere la serie positiva.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Lech Poznan e Bayer Leverkusen. Ulteriori informazioni storiche tra le due squadre potrebbero essere aggiunte in prossimità della partita.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LioneLioneOL
110021+13
V
10
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
110021+13
V
14
SalisburgoSalisburgoSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
S
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
S
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
S
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
S
25
LevskiLevskiLES
100101-10
S
28
CelticCelticCEL
100113-20
S
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
S
29
MilanMilanMIL
100102-20
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
S
32
MarsigliaMarsigliaOM
100114-30
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
S
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
S
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
S
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Lech Poznan occupa la trentacinquesima posizione, una collocazione che lo colloca nella parte bassa della classifica e che rende questa sfida fondamentale per le speranze di qualificazione. Il Bayer Leverkusen, invece, si trova all'ottavo posto, una posizione che riflette un cammino europeo positivo ma che lascia ancora margini di miglioramento per ambire alle prime posizioni del girone.


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