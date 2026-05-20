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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Michael Di Chiaro

Dove vedere Lecce-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Lecce vs Genoa
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Genoa

Lecce e Genoa si affrontano nell'ultima giornata di Serie A: tutte le info, incluse quelle su formazioni, canale tv e diretta streaming.

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Tutto in una notte per il Lecce.

I salentini ospitano il Genoa nell'ultima giornata di campionato che mette in palio la permanenza in Serie A: la squadra di Di Francesco si presenta all'appuntamento con un punto di vantaggio sulla Cremonese terzultima.

Di conseguenza i giallorossi dovranno vincere o replicare lo stesso risultato dei lombardi per conquistare la salvezza. Di seguito tutte le informazioni su Lecce-Genoa: da dove vedere il match in tv e streaming alle formazioni del match.

Come guardare Lecce-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Lecce-Genoa sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky, nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Lecce-Genoa: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Genoa si gioca domenica 24 maggio 2026, alle 20:45, allo stadio Via del Mare di Lecce.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Genoa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Lecce-Genoa

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Zatterstrom, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Ekhator, Colombo. All. De Rossi

Forma

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

LEC

Ultime 5 partite

GEN

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

3

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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