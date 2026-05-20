Dove vedere Lecce-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Tutto in una notte per il Lecce.

I salentini ospitano il Genoa nell'ultima giornata di campionato che mette in palio la permanenza in Serie A: la squadra di Di Francesco si presenta all'appuntamento con un punto di vantaggio sulla Cremonese terzultima.

Di conseguenza i giallorossi dovranno vincere o replicare lo stesso risultato dei lombardi per conquistare la salvezza. Di seguito tutte le informazioni su Lecce-Genoa: da dove vedere il match in tv e streaming alle formazioni del match.

Come guardare Lecce-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Come guardare ovunque con una VPN

Lecce-Genoa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

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Lecce-Genoa si gioca domenica 24 maggio 2026, alle 20:45, allo stadio Via del Mare di Lecce.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Genoa Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi

Probabili formazioni Lecce-Genoa

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Zatterstrom, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Ekhator, Colombo. All. De Rossi

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica