Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Lecce è 18esimo, terzultimo. La lotta salvezza è apertissima, ma lo scontro diretto contro la Fiorentina è sicuramente una gara da vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella permanenza in Serie A.

A sei turni dal termine non è salva neanche la Viola, consapevole di dover ottenere ancora qualche punto per rimanere nella massima serie e provare a dimenticare la difficilissima annata 2025/2026.

Attualmente il Lecce convidide il terzultimo posto con la Cremonese, anch'essa a 27 punti, ben sei rispetto alla squadra presente al 16esimo, ovvero quel Cagliari che nell'ultimo turno ha battuto proprio i grigi, allontanandosi leggermente dalle zone calde. Con 18 punti ancora a disposizione e match come Inter-Cagliari e Cremonese-Torino, tutto può ancora cambiare: Lecce e Fiorentina in campo per i tre punti.

Come guardare Lecce-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sassuolo-Como si può vedere in diretta esclusiva su DAZN tramite sito ufficiale e app, disponibile su smart tv, console per videogiochi, cellulare, Firestick e tablet

Chi è abbonato a Sky e non solo a DAZN può comunque guardare la partita sul satellite al canale numero 214, ovvero Dazn 1.

Come guardarla all'estero ovunque con una VPN

Lecce-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Notizie su Lecce, Fiorentina e probabili formazioni

Probabili formazioni Lecce - Fiorentina Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli

Forma di Lecce e Fiorentina

Precedenti tra Fiorentina e Lecce

Classifica di Lecce e Fiorentina