Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lecce e Fiorentina a caccia di punti salvezza, soprattutto i giallorossi: terzultimi, devono vincere la partita del 33esimo turno a tutti i costi.
Il Lecce è 18esimo, terzultimo. La lotta salvezza è apertissima, ma lo scontro diretto contro la Fiorentina è sicuramente una gara da vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella permanenza in Serie A.
A sei turni dal termine non è salva neanche la Viola, consapevole di dover ottenere ancora qualche punto per rimanere nella massima serie e provare a dimenticare la difficilissima annata 2025/2026.
Attualmente il Lecce convidide il terzultimo posto con la Cremonese, anch'essa a 27 punti, ben sei rispetto alla squadra presente al 16esimo, ovvero quel Cagliari che nell'ultimo turno ha battuto proprio i grigi, allontanandosi leggermente dalle zone calde. Con 18 punti ancora a disposizione e match come Inter-Cagliari e Cremonese-Torino, tutto può ancora cambiare: Lecce e Fiorentina in campo per i tre punti.
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sportivo.
Lecce-Fiorentina: ora di inizio
Notizie su Lecce, Fiorentina e probabili formazioni
Probabili formazioni Lecce - Fiorentina
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di FrancescoSqualificati: nessuno | Indisponibili: Camarda, Gaspar, Berisha, SottilFIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. VanoliSqualificati: nessuno | Indisponibili: Lamptey, Fortini
Giocatori infortunati e squalificati
Forma di Lecce e Fiorentina
- Goal segnato (subito)
- 3/9
- Partite con più di 2,5 gol
- 3/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
- Goal segnato (subito)
- 5/5
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
Precedenti tra Fiorentina e Lecce
2
Vittorie
1
Pareggio
2
Vittorie
- Partite con più di 2,5 gol
- 3/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
Classifica di Lecce e Fiorentina