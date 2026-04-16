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Dove vedere Lecce-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Lecce vs Fiorentina
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Lecce e Fiorentina a caccia di punti salvezza, soprattutto i giallorossi: terzultimi, devono vincere la partita del 33esimo turno a tutti i costi.

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Il Lecce è 18esimo, terzultimo. La lotta salvezza è apertissima, ma lo scontro diretto contro la Fiorentina è sicuramente una gara da vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella permanenza in Serie A. 

A sei turni dal termine non è salva neanche la Viola, consapevole di dover ottenere ancora qualche punto per rimanere nella massima serie e provare a dimenticare la difficilissima annata 2025/2026.

Attualmente il Lecce convidide il terzultimo posto con la Cremonese, anch'essa a 27 punti, ben sei rispetto alla squadra presente al 16esimo, ovvero quel Cagliari che nell'ultimo turno ha battuto proprio i grigi, allontanandosi leggermente dalle zone calde. Con 18 punti ancora a disposizione e match come Inter-Cagliari e Cremonese-Torino, tutto può ancora cambiare: Lecce e Fiorentina in campo per i tre punti.

Come guardare Lecce-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Sassuolo-Como si può vedere in diretta esclusiva su DAZN tramite sito ufficiale e app, disponibile su smart tv, console per videogiochi, cellulare, Firestick e tablet

Chi è abbonato a Sky e non solo a DAZN può comunque guardare la partita sul satellite al canale numero 214, ovvero Dazn 1.

Come guardarla all'estero ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Lecce-Fiorentina con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Fiorentina: ora di inizio

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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Notizie su Lecce, Fiorentina e probabili formazioni

Probabili formazioni Lecce - Fiorentina

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Vanoli

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di FrancescoSqualificati: nessuno | Indisponibili: Camarda, Gaspar, Berisha, SottilFIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. VanoliSqualificati: nessuno | Indisponibili: Lamptey, Fortini

Forma di Lecce e Fiorentina

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FIO
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra Fiorentina e Lecce

LEC

Ultime 5 partite

FIO

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica di Lecce e Fiorentina

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