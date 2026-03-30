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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Claudio D'Amato

Dove vedere Lecce-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Lecce vs Atalanta
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Lecce e Atalanta si sfidano nella trentunesima giornata di Serie A: tutte le info sul match, incluse formazioni, canale tv e copertura streaming.

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La trentunesima giornata di Serie A, in programma a Pasqua, tra le partite previste dal calendario offre anche Lecce-Atalanta.

Se i salentini sono impegnati nella rincorsa alla salvezza, chiamati a scrollarsi da dosso il terzultimo posto, la Dea rincorre un piazzamento in Europa grazie alla cura Palladino, che ha rilanciato le ambizioni stagionali degli orobici partiti male con Juric.

Di seguito tutto sulla gara, comprese le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Lecce-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Lecce-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in diretta tv - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 attivando Zona DAZN.

Il match, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Atalanta: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Atalanta si gioca a Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero di Lecce.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Atalanta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Lecce-Atalanta

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

Forma

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

LEC

Ultime 5 partite

ATA

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

2

Goal segnati

12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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