Dove vedere Lecce-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La trentunesima giornata di Serie A, in programma a Pasqua, tra le partite previste dal calendario offre anche Lecce-Atalanta.

Se i salentini sono impegnati nella rincorsa alla salvezza, chiamati a scrollarsi da dosso il terzultimo posto, la Dea rincorre un piazzamento in Europa grazie alla cura Palladino, che ha rilanciato le ambizioni stagionali degli orobici partiti male con Juric.

Di seguito tutto sulla gara, comprese le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Lecce-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lecce-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in diretta tv - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 attivando Zona DAZN.

Il match, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Lecce-Atalanta: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

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Lecce-Atalanta si gioca a Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero di Lecce.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Atalanta Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino

Probabili formazioni Lecce-Atalanta

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica