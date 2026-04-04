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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
team-logoParma Calcio 1913
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Michael Baldoin

Dove vedere Lazio-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913

La Lazio ospita il Parma all’Olimpico alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali: di seguito tutte le informazioni sul match, comprese le modalità per seguirlo in tv e in streaming.

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Dopo un periodo complicato, la Lazio ha ritrovato fiducia nel gioco e nei risultati, chiudendo la sosta con tre successi consecutivi contro Sassuolo, Milan e Bologna.

Resta difficile, ma non impossibile, raggiungere il settimo posto, attualmente distante sette punti e difeso dall’Atalanta di Raffaele Palladino.

All’Olimpico, nel match che chiude il sabato della 31ª giornata di Serie A, la squadra ospita il Parma, alla ricerca degli ultimi punti per confermare la permanenza in massima serie.

Di seguito tutte le informazioni sulla gara in programma sabato sera. 

Come guardare Lazio-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
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Parma Calcio 1913
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Napoli
NAP
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FIO
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Lazio
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La partita di Serie A tra Lazio e Parma sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento sarà Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Parma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Parma è uno degli incontri in programma nella trentunesima giornata di Serie A. La gara si giocherà sabato 4 aprile all'Olimpico con fischio d’inizio in programma alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni Lazio - Parma Calcio 1913

LazioHome team crest

4-3-3

Formazione

3-5-2

Home team crestPAR
40
E. Motta
17
N. Tavares
25
O. Provstgaard
77
A. Marusic
13
A. Romagnoli
24
K. Taylor
32
C
D. Cataldi
7
F. Dele-Bashiru
27
D. Maldini
9
P. Rodriguez
18
G. Isaksen
31
Z. Suzuki
5
L. Valenti
39
A. Circati
15
C
E. Del Prato
16
M. Keita
10
A. Bernabe
41
H. Nicolussi Caviglia
14
E. Valeri
27
S. Britschgi
7
G. Strefezza
9
M. Pellegrino

3-5-2

PARAway team crest

LAZ
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

PAR
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, M., Bernabè, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta


Forma

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

LAZ

Ultime 5 partite

PAR

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

7

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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