Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Parma è visibile in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la gara.

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Lazio-Parma Calcio 1913: data e orario

La Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Parma allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre con traiettorie di stagione molto diverse.

I biancocelesti arrivano all'appuntamento in grande forma: il pesante 3-0 rifilato alla Juventus all'Allianz Stadium ha confermato le ambizioni della squadra, che occupa la seconda posizione in classifica a pari punti con l'Inter. Cinque vittorie e un solo pareggio nelle prime sette giornate raccontano di un gruppo solido e convincente.

Gustav Isaksen è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria contro la Juventus, con Tijjani Noslin che ha confermato il suo ottimo momento di forma. Gattuso può contare su un collettivo che pressa alto e crea difficoltà a chiunque.

Il Parma, invece, attraversa un momento complicato. La sconfitta per 3-0 contro il Torino al Tardini ha aggravato una situazione di classifica già delicata: i ducali di Alberto Gilardino si trovano al diciannovesimo posto e cercano con urgenza punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Giovanni Simeone ha punito il Parma con una doppietta nell'ultima giornata, e i problemi difensivi della squadra emiliana restano evidenti dopo tre sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni.

La distanza in classifica tra le due squadre è netta, ma il calcio riserva sempre sorprese. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

Gattuso deve fare a meno di Albert Gudmundsson, Alessio Furlanetto, Matteo Cancellieri e Kenneth Taylor per infortunio. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas in porta, Sutalo, Provstgaard e Tavares in difesa con Floriani Mussolini, Dele-Bashiru, Belahyane e Frattesi a centrocampo, e il tridente offensivo composto da Zaccagni, Isaksen e Noslin.

Gilardino deve rinunciare a Hans Nicolussi Caviglia, Pontus Almqvist e Lautaro Valenti per infortunio. Il Parma dovrebbe scendere in campo con Corvi tra i pali, Del Prato, Troilo, Diego Carlos e Valeri in difesa, Bernabè, Britschgi, Fabbian e Keita a centrocampo, con Romero e El Bilal Touré in attacco.

Stato di forma

La Lazio presenta un ruolino di marcia di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 sul campo della Juventus in Serie A, mentre in precedenza i biancocelesti avevano battuto il Monza per 3-1. Nelle cinque gare considerate la squadra di Gattuso ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei, con il 2-0 sul Venezia a testimoniare la solidità difensiva del gruppo.

Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. I ducali vengono dalla sconfitta per 3-0 contro il Torino in Serie A, mentre il successo per 2-1 contro il Genoa rappresenta il risultato positivo più recente del periodo. In cinque gare il Parma ha segnato quattro gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida all'Olimpico si concluse sull'1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole alla Lazio con tre vittorie contro una del Parma, completato da un pareggio: i biancocelesti si sono imposti per 1-0 nella sfida più datata del campionario e per 1-0 anche nel dicembre 2025 in trasferta.

Classifica





In Serie A la Lazio occupa la seconda posizione, mentre il Parma è diciannovesimo: i biancocelesti lottano per il titolo, i ducali per la salvezza.





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