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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
team-logoParma Calcio 1913
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Dove vedere Lazio-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Lazio e Parma Calcio 1913: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 8
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Parma è visibile in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la gara.

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Lazio-Parma Calcio 1913: data e orario

La Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Parma allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre con traiettorie di stagione molto diverse.

I biancocelesti arrivano all'appuntamento in grande forma: il pesante 3-0 rifilato alla Juventus all'Allianz Stadium ha confermato le ambizioni della squadra, che occupa la seconda posizione in classifica a pari punti con l'Inter. Cinque vittorie e un solo pareggio nelle prime sette giornate raccontano di un gruppo solido e convincente.

Gustav Isaksen è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria contro la Juventus, con Tijjani Noslin che ha confermato il suo ottimo momento di forma. Gattuso può contare su un collettivo che pressa alto e crea difficoltà a chiunque.

Il Parma, invece, attraversa un momento complicato. La sconfitta per 3-0 contro il Torino al Tardini ha aggravato una situazione di classifica già delicata: i ducali di Alberto Gilardino si trovano al diciannovesimo posto e cercano con urgenza punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Giovanni Simeone ha punito il Parma con una doppietta nell'ultima giornata, e i problemi difensivi della squadra emiliana restano evidenti dopo tre sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni.

La distanza in classifica tra le due squadre è netta, ma il calcio riserva sempre sorprese. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Lazio - Parma Calcio 1913

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
page.match.formation.title
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
C. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinE. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. BernabeS. BritschgiS. BritschgiG. FabbianG. FabbianM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romeroteam-logoS. Lontani
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Allenatore

  • G. Gattuso
  • A. Gilardino

Gattuso deve fare a meno di Albert Gudmundsson, Alessio Furlanetto, Matteo Cancellieri e Kenneth Taylor per infortunio. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas in porta, Sutalo, Provstgaard e Tavares in difesa con Floriani Mussolini, Dele-Bashiru, Belahyane e Frattesi a centrocampo, e il tridente offensivo composto da Zaccagni, Isaksen e Noslin.

Gilardino deve rinunciare a Hans Nicolussi Caviglia, Pontus Almqvist e Lautaro Valenti per infortunio. Il Parma dovrebbe scendere in campo con Corvi tra i pali, Del Prato, Troilo, Diego Carlos e Valeri in difesa, Bernabè, Britschgi, Fabbian e Keita a centrocampo, con Romero e El Bilal Touré in attacco.

Stato di forma

LAZ

LAZ - Forma

VEN
V0-2
ARE
V2-0
JUV
D3-3
MON
V3-1
JUV
V0-3
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PAR

PAR - Forma

MON
D1-1
COM
S2-1
GEN
V2-1
INT
S3-0
TOR
S0-3
Gol segnato (subito)
4/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Lazio presenta un ruolino di marcia di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 sul campo della Juventus in Serie A, mentre in precedenza i biancocelesti avevano battuto il Monza per 3-1. Nelle cinque gare considerate la squadra di Gattuso ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei, con il 2-0 sul Venezia a testimoniare la solidità difensiva del gruppo.

Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. I ducali vengono dalla sconfitta per 3-0 contro il Torino in Serie A, mentre il successo per 2-1 contro il Genoa rappresenta il risultato positivo più recente del periodo. In cinque gare il Parma ha segnato quattro gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

Testa a testa

LazioPareggioParma Calcio 1913
2
2
1
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida all'Olimpico si concluse sull'1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole alla Lazio con tre vittorie contro una del Parma, completato da un pareggio: i biancocelesti si sono imposti per 1-0 nella sfida più datata del campionario e per 1-0 anche nel dicembre 2025 in trasferta.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
D
S
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
S
D
V
V
V
9
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
10
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A la Lazio occupa la seconda posizione, mentre il Parma è diciannovesimo: i biancocelesti lottano per il titolo, i ducali per la salvezza.


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