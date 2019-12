Dove vedere Juventus-Udinese in tv e streaming

La Juventus ospita l'Udinese nella 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri sfida in casa l' di Luca Gotti nella 16ª giornata di . La Vecchia Signora insegue al 2° posto la capolista , con 36 punti frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i friulani invece sono quattordicesimi con e a quota 15 punti, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Sono 45 i precedenti fra le due formazioni in Serie A disputati in casa dei bianconeri, e il bilancio vede un dominio di questi ultimi con 34 vittorie a fronte di 7 successi dell'Udinese e di 4 pareggi. La Juventus è la squadra che ha battuto più spesso i friulani in Serie A, ben 61 volte.

Negli ultimi 25 confronti non si sono registrati pareggi, con 20 vittorie dei piemontesi e 5 successi dell'Udinese. Madama ha ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, l'Udinese invece ha rimediato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate.

Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei Campioni d' con 7 goal realizzati, mentre gli attaccanti Kevin Lasagna e Stefano Okaka sono i giocatori più prolifici della squadra friulana. Paulo Dybala in carriera ha contribuito alla realizzazione di 13 reti contro l'Udinese (7 goal e 6 assist), più che con ogni altra squadra della Serie A.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-UDINESE

Juventus-Udinese si giocherà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dell'Allianz Stadium di .

DOVE VEDERE JUVENTUS-UDINESE IN TV E STREAMING

La sfida Juventus-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati avranno anche la possibilità di vedere la partita in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-UDINESE

Sarri recupera Ramsey e Douglas Costa dopo i rispettivi problemi fisici, ma mancheranno per squalifica Pjanic e Cuadrado. Fra i pali tornerà Szczesny, in difesa a destra spazio a Danilo, con Alex Sandro a sinistra e Bonucci e De Ligt a comporre la coppia centrale. Rebus a centrocampo, Bentancur si è allenato regolarmente e dovrebbe agire in cabina di regia con Matuidi a sinistra ed Emre Can, favorito su Rabiot, come mezzala destra. Sulla trequarti conferma per Bernardeschi dietro Cristiano Ronaldo e Dybala, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Higuain.

Gotti sembra orientato a dar fiducia in attacco a Lasagna in coppia con Okaka. A centrocampo recupera De Paul, mentre da playmaker agirà Mandragora, visto il nuovo forfait di Jajalo, e Fofana sarà la mezzala destra. Indisponibile anche Sema, sulle fasce Ter Avest e Stryger Larsen sono in vantaggio su Opoku e Pussetto. In difesa De Maio è favorito su Rodrigo Becão per completare la linea a tre davanti al portiere Musso con Troost-Ekong e Nuytinck.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna.