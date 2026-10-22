Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus-Rennes sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta TV e live streaming.

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Juventus-Rennes: data e orario

La Juventus ospita il Rennes all'Allianz Stadium di Torino in una sfida di Europa League che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano riscatto dopo un periodo difficile in campionato, mentre i francesi di Franck Haise puntano a consolidare la loro posizione nel torneo europeo.

La Juventus arriva a questo appuntamento con il morale provato da una sconfitta pesante in Serie A. I bianconeri hanno ceduto 3-0 alla Lazio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, una prestazione che ha sollevato interrogativi sulla tenuta difensiva e sulla capacità offensiva della squadra, rimasta a soli due tiri in porta nell'arco dei novanta minuti.

Nonostante il passo falso contro la Lazio, la Juventus aveva dimostrato qualità in Europa, battendo il Celta Vigo in trasferta. Spalletti dovrà trovare le risposte giuste per ridare fiducia a un gruppo che sembra faticare a tradurre le indicazioni tattiche in prestazioni convincenti.

Il Rennes si presenta a Torino dopo una sconfitta in Ligue 1 contro il Paris FC, ma con alle spalle una vittoria in Europa League contro l'OFI Crete. La squadra di Haise ha mostrato un volto altalenante nelle ultime settimane, capace di grandi prestazioni ma anche di cedimenti inattesi.

In Europa League, la Juventus occupa la prima posizione del girone, mentre il Rennes si trova in tredicesima. La posta in palio è alta per entrambe, ma con motivazioni diverse: i bianconeri per confermare la leadership, i francesi per rilanciarsi nella competizione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Sul fronte bianconero, Luciano Spalletti prepara la sfida europea senza informazioni ufficiali sulle probabili formazioni o su eventuali indisponibili: gli aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Anche per il Rennes, guidato da Franck Haise, non sono stati comunicati dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Ulteriori notizie sulle squadre verranno aggiunte nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

La Juventus arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio in Serie A, mentre in precedenza i bianconeri avevano ottenuto una vittoria per 1-2 in casa del Celta Vigo in Europa League. Il pareggio per 1-1 contro il Cagliari e la vittoria per 2-0 sull'Atalanta completano un quadro di forma irregolare, con la squadra che ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 5 nelle ultime cinque uscite.

Il Rennes ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. La sconfitta più recente è arrivata in Ligue 1 contro il Paris FC per 4-3, mentre in Europa League i francesi hanno battuto l'OFI Crete per 2-1. Spicca anche il netto successo per 4-1 sull'Auxerre, a fronte di una pesante sconfitta per 4-0 contro il Lione. Nelle ultime cinque gare il Rennes ha segnato 10 gol e ne ha incassati 10, evidenziando una fase di equilibrio fragile.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Juventus e Rennes non sono disponibili per questa finestra temporale. Non è quindi possibile fornire un confronto storico tra le due squadre basato sui dati ufficiali a disposizione.

Classifica





In Europa League, la Juventus guida la classifica in prima posizione, a conferma del buon cammino europeo dei bianconeri. Il Rennes si trova invece in tredicesima posizione, rendendo questa sfida particolarmente importante per i francesi in ottica qualificazione.





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