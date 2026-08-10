Dove vedere Juventus-Palermo in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 11 ago 2026 - 06:00

Juventus-Palermo è trasmessa in Italia su NOW, DAZN, Sky Sport e Juventus TV. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in diretta TV e live streaming.

Come vedere Juventus-Palermo con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Juventus-Palermo: martedì 11 agosto ore 12

La Juventus torna in campo per un'altra amichevole estiva, questa volta contro il Palermo. I bianconeri continuano la preparazione in vista dell'inizio della Serie A 2026/27, con Luciano Spalletti che cerca risposte dal gruppo dopo una pre-stagione ricca di spunti e qualche preoccupazione.

L'ultima uscita della Juventus ha lasciato qualche strascico: la sconfitta per 2-1 contro l'Inter a Perth ha riacceso i dubbi sul rendimento di Michele Di Gregorio tra i pali, con il portiere ancora protagonista in negativo. La dirigenza bianconera è al lavoro per intervenire sul mercato, e questa partita arriva in un momento di riflessione interna.

Nel corso della pre-stagione la Juventus ha comunque mostrato segnali positivi: vittorie contro Chelsea, Nizza e Standard Liegi, oltre al debutto di Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani, i due nuovi acquisti che hanno già fatto il loro esordio in bianconero nell'amichevole contro i nerazzurri.

Il Palermo arriva da un'estate di transizione dopo una Serie B conclusa con alti e bassi. I rosanero hanno terminato la stagione regolare con risultati alterni, e questa sfida contro una big rappresenta un banco di prova importante per misurare il livello della squadra siciliana.

Per la Juventus, ogni minuto di gioco in questa fase conta: Spalletti ha bisogno di trovare equilibri, testare uomini e consolidare automatismi prima del via ufficiale del campionato. L'amichevole contro il Palermo è un'ulteriore occasione per farlo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Palermo in TV e in diretta streaming.

Stato di forma

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle cinque amichevoli estive disputate dalla Juventus. I bianconeri hanno battuto Chelsea, Nizza e Standard Liegi, pareggiato 0-0 contro il Basilea e perso 2-1 contro l'Inter nell'ultimo test disputato a Perth l'8 agosto. In totale la Juventus ha segnato quattro reti e ne ha subite tre in questo periodo, tenendo la porta inviolata in tre delle cinque gare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Juventus e Palermo risale al 17 febbraio 2017 in Serie A, con i bianconeri vincitori per 4-1. Nelle ultime cinque sfide, la Juventus ha vinto tutte e cinque le partite, segnando complessivamente 13 reti e non subendone nessuna nelle trasferte in campo neutro. Il Palermo non è riuscito a segnare in quattro delle cinque gare considerate.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







