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Simone Giromini

Dove vedere Juventus-Palermo in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere l'amichevole tra Juventus e Palermo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Juventus-Palermo è trasmessa in Italia su NOW, DAZN, Sky Sport e Juventus TV. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in diretta TV e live streaming.

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Juventus-Palermo: martedì 11 agosto ore 12

La Juventus torna in campo per un'altra amichevole estiva, questa volta contro il Palermo. I bianconeri continuano la preparazione in vista dell'inizio della Serie A 2026/27, con Luciano Spalletti che cerca risposte dal gruppo dopo una pre-stagione ricca di spunti e qualche preoccupazione.

L'ultima uscita della Juventus ha lasciato qualche strascico: la sconfitta per 2-1 contro l'Inter a Perth ha riacceso i dubbi sul rendimento di Michele Di Gregorio tra i pali, con il portiere ancora protagonista in negativo. La dirigenza bianconera è al lavoro per intervenire sul mercato, e questa partita arriva in un momento di riflessione interna.

Nel corso della pre-stagione la Juventus ha comunque mostrato segnali positivi: vittorie contro Chelsea, Nizza e Standard Liegi, oltre al debutto di Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani, i due nuovi acquisti che hanno già fatto il loro esordio in bianconero nell'amichevole contro i nerazzurri.

Il Palermo arriva da un'estate di transizione dopo una Serie B conclusa con alti e bassi. I rosanero hanno terminato la stagione regolare con risultati alterni, e questa sfida contro una big rappresenta un banco di prova importante per misurare il livello della squadra siciliana.

Per la Juventus, ogni minuto di gioco in questa fase conta: Spalletti ha bisogno di trovare equilibri, testare uomini e consolidare automatismi prima del via ufficiale del campionato. L'amichevole contro il Palermo è un'ulteriore occasione per farlo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Palermo in TV e in diretta streaming.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

BAS
D0-0
STL
V0-1
NCE
V2-0
CHE
V0-1
INT
S1-2
Gol segnato (subito)
5/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
PAL

PAL - Forma

ACR
D1-1
CAT
V3-2
VEN
S2-0
CAT
S3-0
CAT
V2-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle cinque amichevoli estive disputate dalla Juventus. I bianconeri hanno battuto Chelsea, Nizza e Standard Liegi, pareggiato 0-0 contro il Basilea e perso 2-1 contro l'Inter nell'ultimo test disputato a Perth l'8 agosto. In totale la Juventus ha segnato quattro reti e ne ha subite tre in questo periodo, tenendo la porta inviolata in tre delle cinque gare.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioPalermo
5
0
0
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
4
Palermo badge
Palermo
PAL
1
FIN
Serie A
Palermo badge
Palermo
PAL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
4
Palermo badge
Palermo
PAL
0
FIN
Serie A
Palermo badge
Palermo
PAL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FIN
Serie A
Palermo badge
Palermo
PAL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
13Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra Juventus e Palermo risale al 17 febbraio 2017 in Serie A, con i bianconeri vincitori per 4-1. Nelle ultime cinque sfide, la Juventus ha vinto tutte e cinque le partite, segnando complessivamente 13 reti e non subendone nessuna nelle trasferte in campo neutro. Il Palermo non è riuscito a segnare in quattro delle cinque gare considerate.


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