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Serie C
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Dove vedere Juventus Next Gen-Renate in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Juventus Next Gen vs Renate
Juventus Next Gen
Renate
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Juventus Next Gen e Renate: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Juventus Next Gen-Renate sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Juventus Next Gen-Renate: data e orario

Juventus Next Gen e Renate si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma bisogno comune di punti.

La Juventus Next Gen arriva a questo appuntamento in un momento delicato. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite, tra cui il pesante 5-3 subito dall'AlbinoLeffe, raccontano di una squadra che fatica a trovare solidità. I due pareggi a reti bianche contro Lumezzane e Desenzano confermano le difficoltà offensive.

Il Renate, dall'altra parte, non attraversa un periodo migliore. Due sconfitte consecutive, contro Treviso e Arzignano Valchiampo, hanno complicato la classifica dei nerazzurri, che cercano una risposta dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Lo scontro diretto assume un peso specifico considerando le posizioni in classifica delle due formazioni: entrambe hanno bisogno di una vittoria per risalire e allontanarsi dalla zona più pericolosa del girone.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.

Formazioni

Per la Juventus Next Gen non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte del Renate la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno disponibili più vicino alla partita.

Stato di forma

JNG

JNG - Forma

CIT
S2-0
ALB
S3-5
DES
D0-0
ARZ
S2-1
LUM
D0-0
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
REN

REN - Forma

DBE
D0-0
ARZ
S2-1
TRE
S0-1
OSP
D1-1
GIA
D2-2
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Juventus Next Gen ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio a reti bianche contro il Lumezzane, mentre la sconfitta per 5-3 contro l'AlbinoLeffe rappresenta il momento più difficile del periodo. Nelle cinque gare considerate, i bianconeri hanno segnato cinque reti e ne hanno subite otto.

Il Renate ha ottenuto due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro uscite, con il più recente risultato che è il 2-2 contro la Giana Erminio. Le sconfitte contro Treviso e Arzignano Valchiampo, entrambe per 1-2, hanno frenato la squadra. In cinque partite i nerazzurri hanno segnato cinque reti e ne hanno concesse quattro.

Precedenti

Testa a testa

Juventus Next GenPareggioRenate
2
2
1
Serie C
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
1
Renate badge
Renate
REN
1
FIN
Serie C
Renate badge
Renate
REN
3
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
2
FIN
Serie C
Renate badge
Renate
REN
0
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
1
FIN
Serie C
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
1
Renate badge
Renate
REN
1
FIN
Serie C
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
2
Renate badge
Renate
REN
1
FIN
7Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra Juventus Next Gen e Renate risale al gennaio 2023, quando le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 1-1. Nei cinque incroci disponibili, il Renate ha vinto due volte, la Juventus Next Gen altrettanto, con un pareggio a completare il quadro. Le sfide hanno prodotto complessivamente diciassette reti.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
10532179+818
S
V
D
V
S
4
TrentoTrentoTRE
9450125+717
V
D
D
V
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
6
TrevisoTrevisoTRE
10442107+316
V
S
D
V
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
103611715+215
V
D
D
D
S
8
PergolettesePergolettesePGT
1035288014
V
V
D
D
D
9
LeccoLeccoLEC
10343129+313
V
D
D
S
D
10
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
103431615+113
D
S
V
D
V
11
DesenzanoDesenzanoDES
10343911-213
S
V
V
D
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
103341114-312
S
D
V
S
V
13
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
14
NovaraNovaraNOV
102441014-410
D
S
V
S
D
15
AC CarpiAC CarpiCAP
102351420-69
V
S
S
S
D
16
Pro VercelliPro VercelliPRO
10235818-109
S
S
V
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
9144815-77
D
S
D
S
S
18
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
10136915-66
S
S
S
V
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
9054812-45
D
D
D
D
D
20
RenateRenateREN
9045814-64
D
D
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C, la Juventus Next Gen occupa la diciassettesima posizione e il Renate la ventesima: un confronto tra squadre che si trovano nella parte bassa della classifica e che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona a rischio.


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