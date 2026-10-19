Serie C - Game Week 10 19 ott 2026 - 14:30

Juventus Next Gen-Renate sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Juventus Next Gen-Renate: data e orario

Juventus Next Gen e Renate si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma bisogno comune di punti.

La Juventus Next Gen arriva a questo appuntamento in un momento delicato. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite, tra cui il pesante 5-3 subito dall'AlbinoLeffe, raccontano di una squadra che fatica a trovare solidità. I due pareggi a reti bianche contro Lumezzane e Desenzano confermano le difficoltà offensive.

Il Renate, dall'altra parte, non attraversa un periodo migliore. Due sconfitte consecutive, contro Treviso e Arzignano Valchiampo, hanno complicato la classifica dei nerazzurri, che cercano una risposta dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Lo scontro diretto assume un peso specifico considerando le posizioni in classifica delle due formazioni: entrambe hanno bisogno di una vittoria per risalire e allontanarsi dalla zona più pericolosa del girone.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.

Formazioni

Per la Juventus Next Gen non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte del Renate la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno disponibili più vicino alla partita.

Stato di forma

La Juventus Next Gen ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio a reti bianche contro il Lumezzane, mentre la sconfitta per 5-3 contro l'AlbinoLeffe rappresenta il momento più difficile del periodo. Nelle cinque gare considerate, i bianconeri hanno segnato cinque reti e ne hanno subite otto.

Il Renate ha ottenuto due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro uscite, con il più recente risultato che è il 2-2 contro la Giana Erminio. Le sconfitte contro Treviso e Arzignano Valchiampo, entrambe per 1-2, hanno frenato la squadra. In cinque partite i nerazzurri hanno segnato cinque reti e ne hanno concesse quattro.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Juventus Next Gen e Renate risale al gennaio 2023, quando le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 1-1. Nei cinque incroci disponibili, il Renate ha vinto due volte, la Juventus Next Gen altrettanto, con un pareggio a completare il quadro. Le sfide hanno prodotto complessivamente diciassette reti.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, la Juventus Next Gen occupa la diciassettesima posizione e il Renate la ventesima: un confronto tra squadre che si trovano nella parte bassa della classifica e che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona a rischio.





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