Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

La Juventus sfida il Milan nel big match della 12ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri sfida il di Stefano Pioli nel big match che chiude la 12ª giornata di . La sfida fra bianconeri e rossoneri sarà infatti il posticipo domenicale serale. Madama guida la graduatoria ancora imbattuta con 28 punti ottenuti con 9 vittorie e 2 pareggi, mentre il Diavolo è undicesimo assieme all' a quota 13 con un cammino di 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.

Negli 84 precedenti fra le due squadre disputati in Serie A in casa dei piemontesi da quando è stato istituito il girone unico, la Vecchia Signora domina con 42 successi, contro 21 pareggi e 21 affermazioni dei milanesi. Il dato è ancora più impressionante in favore dei bianconeri se si considera che questi ultimi hanno sempre battuto i rivali fra le mura amiche da quando giocano all'Allianz Stadium, cogliendo 8 vittorie su altrettante gare.

A questo va aggiunto che il Milan ha fatto registrare in questa stagione la peggiore partenza della sua storia in epoca di 3 punti a vittoria, e non aveva perso così tante gare a questo punto della stagione dal 1941/1942 (in quel caso furono 7 le sconfitte).

Madama ha collezionato 3 vittorie e un pareggio a nelle ultime 4 giornate, il Diavolo invece è reduce da un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 partite giocate. Il fuoriclasse Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Juventus con 5 goal, il polacco Krzysztof Piatek è il giocatore più prolifico della squadra di Pioli con un bottino di 3 reti.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan si giocherà la sera di domenica 10 novembre 2019 alle ore 20.45 presso l'Allianz Stadium di .

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING

Il big match Juventus-Milan sarà trasmesso in in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go sul proprio pc o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando l'apposita applicazione. In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti offerti consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

Sarri punterà nuovamente sul 4-3-1-2 e dovrebbe contare sui recuperi di Cristiano Ronaldo e De Ligt, in dubbio rispettivamente per un problema al ginocchio e un problema alla caviglia. Entrambi dovrebbero farcela per la partita contro i rossoneri. L'olandese prenderà dunque posto in difesa accanto a Bonucci, con Cuadrado ed Alex Sandro che dovrebbero agire da terzini. CR7 sarà invece uno dei due attaccanti: per affiancarlo Higuain potrebbe spuntarla su Dybala, mentre non è da escludere una sorpresa sulla trequarti: Douglas Costa scalpita e dopo la rete vittoria in contro la Mosca insidia Ramsey da trequartista. Il gallese potrebbe comunque trovare posto in mediana al posto di Khedira, per affiancare Pjanic insieme a Matuidi.

Cambio di modulo per il Milan, che abbandona la difesa a 4 per passare a tre con il rientro di Ricardo Rodriguez. Romagnoli perno centrale davanti a Donnarumma, con Duarte centro destra. Sulle fasce Conti è favorito su Calabria a destra, Hernandez è intoccabile a sinistra. In mediana Bennacer quasi certo del posto, con Krunic avvantaggiato per affiancarlo: più lui di Paquetà e Kessié. Ci sono poi Suso e Calhanoglu sulla trequarti, con Piatek titolare da punta centrale favorito su Leao.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Ronaldo

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Krunic, Hernandez; Suso, Calhanoglu; Piatek