Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il mezzo passo falso interno compiuto prima della sosta col Sassuolo, costringe la Juventus a ridurre al minimo il margine d'errore.

La corsa Champions passa anche per il match col Genoa, sconfitto nell'ultimo turno a Marassi dall'Udinese e non ancora al sicuro rispetto alle sabbie mobili della zona retrocessione.

Bianconeri e Grifone si sfidano nella trentunesima giornata di Serie A durante le festività pasquali, in un match che mette in palio punti importanti per corsa Champions e lotta salvezza.

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Come guardare Juventus-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Juventus-Genoa: ora di inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

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Juve-Genoa si gioca lunedì 6 aprile 2026, a Pasquetta, alle 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 70 M. Cornet

15 B. Norton-Cuffy

Formazioni ufficiali Juventus-Genoa

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica