Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoGenoa
Guarda su NOWGuarda su DAZN
Claudio D'Amato

Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Juventus vs Genoa
Juventus
Genoa

Juve e Genoa si affrontano a Pasquetta nella trentunesima giornata di Serie A: le info su canale tv, formazioni e diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il mezzo passo falso interno compiuto prima della sosta col Sassuolo, costringe la Juventus a ridurre al minimo il margine d'errore.

La corsa Champions passa anche per il match col Genoa, sconfitto nell'ultimo turno a Marassi dall'Udinese e non ancora al sicuro rispetto alle sabbie mobili della zona retrocessione.

Bianconeri e Grifone si sfidano nella trentunesima giornata di Serie A durante le festività pasquali, in un match che mette in palio punti importanti per corsa Champions e lotta salvezza.

Le info su Juve-Genoa potete trovarle scorrendo questa pagina, incluse quelle relative a canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Juventus-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Juve-Genoa andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e sarà visibile in tv anche utilizzando DAZN, mentre in streaming la partita sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e su NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Genoa: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium

Juve-Genoa si gioca lunedì 6 aprile 2026, a Pasquetta, alle 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni Juventus - Genoa

JuventusHome team crest

4-1-2-3

Formazione

3-4-2-1

Home team crestGEN
1
M. Perin
27
A. Cambiaso
3
G. Bremer
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
22
W. McKennie
5
C
M. Locatelli
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
7
C. Conceicao
30
J. David
16
J. Bijlow
5
L. Oestigard
27
A. Marcandalli
22
C
J. Vasquez
17
R. Malinovsky
77
M. Ellertsson
9
Vitinha
3
A. Martin Caricol
32
M. Frendrup
10
J. Messias
29
L. Colombo

3-4-2-1

GENAway team crest

JUV
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

GEN
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

Formazioni ufficiali Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Forma

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

JUV

Ultime 5 partite

GEN

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

6

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

Pubblicità