Dove vedere Juventus-Bologna in tv e streaming

La Juventus ospita il Bologna nell'anticipo serale dell'8ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri sfida in casa il di Sinisa Mihajlovic nell'anticipo serale del sabato dell'8ª giornata di . I bianconeri comandano imbattuti la graduatoria con 19 punti ottenuti con 6 vittorie e un pareggio, i rossoblù si trovano all'11° posto con 9 punti e un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Segui Juventus-Bologna in diretta streaming su DAZN

La Vecchia Signora ha un bilancio nettamente favorevole contro gli emiliani nei 72 confronti disputati in Serie A in casa propria: 42 le vittorie torinesi, a fronte di 25 pareggi e appena 5 sconfitte.

L'ultimo exploit felsineo risale al 26 febbraio 2011, quando la squadra di Malesani superò 2-0 quella di Delneri con una doppietta di Marco Di Vaio.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Juventus con 3 reti, mentre l'argentino Rodrigo Palacio e Nicola Sansone sono i giocatori più prolifici del Bologna con 2 goal realizzati a testa. Madama è reduce da 4 vittorie consecutive, fra cui quella pesantissima nel Derby d' contro l' , gli emiliani hanno rimediato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-BOLOGNA

Juventus-Bologna si giocherà sabato 19 ottobre 2019 all'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BOLOGNA IN TV E STREAMING

La partita Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con l'applicazione, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Juventus-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati a Sky potranno in ogni caso seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, oppure su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android. Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

Ancora diversi assenti per Sarri, che anche contro il Bologna non potrà disporre dei vari Chiellini, Douglas Costa, Ramsey e probabilmente anche De Sciglio. Danilo è tornato ad allenarsi, ma sulla fascia destra ci sarà ancora Cuadrado, con Alex Sandro a sinistra e la coppia Bonucci-De Ligt al centro. A centrocampo la regia sarà affidata a Pjanic, con Khedira e Matuidi favoriti su Bentancur e Rabiot come mezzali. Sulla trequarti ecco ancora Bernardeschi, mentre a comporre la coppia d'attacco saranno Higuain e Cristiano Ronaldo. Dybala verso la panchina.

Mihajlovic risponderà con il consueto 4-2-3-1 degli emiliani. Il giapponese Tomiyasu non sarà disponibile per un problema muscolare riportato in Nazionale: al suo posto come terzino destro ci sarà Mbaye, con Dijks sulla corsia mancina e Denswil che in mezzo dovrebbe spuntarla su Bani per far coppia con il brasiliano Danilo. Davanti il centravanti sarà Palacio, visto anche il nuovo k.o. di Destro. Alle sue spalle agirà il trio composto da Orsolini, Soriano e Sansone, mentre Poli e Schouten (favorito su Dzemaili) faranno coppia in mediana.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.