Dove vedere Italia-Grecia in tv e streaming

L'Italia cerca la qualificazione matematica per Euro 2020 contro la Grecia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Primo match-ball qualificazione per l' di Roberto Mancini che, in caso di vittoria contro la Grecia, potrebbe accedere matematicamente alla fase finale di con tre turni di anticipo.

Oltre a dover battere la Grecia, infatti, gli Azzurri devono sperare che la Finlandia perda in casa della o che l'Armenia non vada oltre il pareggio in casa del Liechtenstein.

L'Italia attualmente guida il Gruppo J a punteggio pieno con sei vittorie in altrettante partite giocate, mentre la Grecia è penultima con soli 5 punti. Alle spalle degli Azzurri c'è la Finlandia con 12 punti.

All'andata, giocata in Grecia, l'Italia si è imposta per 0-3 con goal di Bonucci, Insigne e Barella. Nei dieci precedenti tra le due squadre la Grecia ha vinto solo una volta nell'ormai lontano 1972 contro i 6 successi azzurri, mentre tre volte la sfida è finita in parità.

Italia e Grecia non si sono qualificate per i Mondiali 2018 ma gli ellenici erano rimasti fuori anche dagli Europei 2016. La loro ultima partecipazione a un grande torneo risale quindi al 2014 quando la Grecia raggiunse gli ottavi di finale dei Mondiali.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-GRECIA

Italia-Grecia si gioca sabato 12 ottobre 2019 allo stadio 'Olimpico' di . Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 20.45. L'arbitro è il russo Karasev.

DOVE VEDERE ITALIA-GRECIA IN TV E STREAMING

Italia-Grecia verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai 1, con ampio pre-partita e post-partita su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

La gara Italia-Grecia sarà visibile anche in diretta su pc, tablet o smartphone tramite Rai Play. Per vedere la partita è necessaria l'iscrizione gratuita al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-GRECIA

Mancini dovrebbe schierare il 4-3-3 con Acerbi preferito a Romagnoli per sostituire Chiellini accanto a capitan Bonucci. I due terzini saranno D'Ambrosio e Spinazzola. A centrocampo, out Sensi per infortunio, con Jorginho e Verratti potrebbe essere schierato Bernardeschi da mezzala: è ballottaggio con Barella. Nel tridente insieme a Chiesa e Insigne ci sarà uno tra Immobile, favorito, e Belotti.

Tante le assenze nella Grecia, che non ha neppure convocato Manolas, Sokratis, Torosidis, Samaris e Mitroglu. In difesa giocheranno Siovas e Retsos: Davanti l'unica punta dovrebbe essere Bakasetas con Fetfatzidis, Vrousai e Masouras alle sue spalle.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bakakis, Siovas, Retsos, Stafylidis; Bouchalakis, Kourbelis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Bakasetas.