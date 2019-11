Dove vedere Italia-Armenia in tv e streaming

L'Italia chiude le qualificazioni a Euro 2020 in casa contro l'Armenia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L', già qualificata da tempo alla fase finale di , chiude il girone di qualificazione ospitando l'Armenia nell'ultima giornata del Gruppo J. Gli azzurri vogliono conquistare l'undicesima vittoria consecutiva così da incrementare il proprio record di successi di fila e chiudere al meglio l'anno solare.

Per Mancini ci sarà la possibiltà di continuare a mettere insieme fiducia e consapevolezza, confermando la maggior parte della squadra che ha battuto la nell'ultimo match di qualificazione. Previsto comunque un leggero turnover per provare a confermarsi con altri elementi.

Quella contro l'Armenia sarà l'ultima gara dell'Italia valida per le qualificazioni all'Europeo 2020 e per l'anno solare: in primavera previsti nuovi incontri amichevoli in vista del torneo itinerante che la Nazionale azzurra giocherà inizialmente all'Olimpico di (le prime tre gare, tutte della fase a gironi).

QUANDO SI GIOCA ITALIA-ARMENIA

Italia-Armenia si gioca lunedì 18 novembre 2019 allo stadio 'Renzo Barbera' di . Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-ARMENIA IN TV E STREAMING

Anche Italia-Armenia, come tutte le gare degli Azzurri verso Euro 2020, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai in chiaro su Rai Uno.

In alternativa sarà possibile vedere Italia-Armenia in diretta su pc, tablet o smartphone tramite il servizio Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ARMENIA

Mancini dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra che ha battuto la Bosnia. Tra i pali spazio a Sirigu, davanti a lui difesa a quattro con Di Lorenzo e Biraghi in luogo di Florenzi ed Emerson sulle fasce, con Romagnoli vicino a Bonucci al centro. A centrocampo si va verso la conferma per Jorginho e Tonali, con Zaniolo a completare il trio. Chiede spazio anche Castrovilli. Davanti pronto il ballottaggio tra Chiesa e Orsolini sulla destra, con il classe '97 della dal 1', con Immobile al centro ed El Shaarawy a sinistra.

L'Armenia non potrà disporre della stella Mkhitaryan per infortunio. Fuori anche un altro giocatore tra i più pericolosi, l'attaccante dell' Adamyan. Sarà 4-2-3-1 con Karapetian riferimento avanzato.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Tonali; Chiesa, Immobile, El Shaarawy.

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Grigoryan, Hovsepyan; Barseghyan, Ghazaryan, Babayan; Karapetian.