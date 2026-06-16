La partita Iraq vs Norvegia è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la partita in streaming.

Come vedere Iraq-Norvegia con una VPN

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Iraq-Norvegia: data e orario

Iraq e Norvegia si affrontano al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, in una sfida valida per il Gruppo I della Coppa del Mondo FIFA 2026. Per l'Iraq si tratta di un momento storico: la nazionale dei Leoni della Mesopotamia torna al Mondiale a quasi quarant'anni di distanza dalla loro unica precedente partecipazione, nel 1986.

Graham Arnold guida una selezione irachena che ha conquistato la qualificazione attraverso un percorso tutt'altro che scontato, passando per i playoff interconfederali. La presenza in questo torneo rappresenta il culmine di un ciclo costruito con determinazione, e i tifosi iracheni presenti in Nord America si aspettano di vedere la squadra battagliare fino all'ultimo minuto.

Dall'altra parte c'è la Norvegia di Staale Solbakken, che torna al Mondiale dopo oltre 25 anni di assenza. Il ritorno dei norvegesi è inevitabilmente legato alla figura di Erling Haaland, la stella del Manchester City attorno a cui ruota l'intera macchina offensiva scandinava.

La Norvegia arriva a Foxborough dopo un'amichevole pareggiata 1-1 contro il Marocco e una vittoria convincente per 3-1 sulla Svezia. Il percorso di qualificazione, concluso con un 4-1 rifilato all'Italia nel playoff UEFA, ha dimostrato che questa squadra sa fare male quando è in forma.

L'Iraq, invece, ha mostrato segnali contrastanti nell'avvicinamento alla competizione: un pareggio 1-1 con la Spagna lasciava ben sperare, ma la sconfitta per 0-2 contro il Venezuela a giugno ha riacceso qualche dubbio sulla tenuta difensiva.

Sono due nazionali che arrivano a questo Mondiale con storie diverse ma con lo stesso obiettivo: dimostrare di meritare il palcoscenico più grande del calcio mondiale. Per seguire la partita in diretta TV e in streaming, le informazioni sui canali sono riportate di seguito.

Formazioni

Sul fronte iracheno, il commissario tecnico Graham Arnold non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Al momento non risultano infortuni o squalifiche comunicati ufficialmente, e ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per la Norvegia, guidata da Staale Solbakken, non sono stati diffusi dettagli sulla formazione probabile né segnalazioni di giocatori indisponibili. La situazione sarà aggiornata non appena arriveranno notizie ufficiali dallo staff tecnico norvegese.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Iraq ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. La sconfitta più recente è arrivata il 10 giugno contro il Venezuela per 0-2, mentre il pareggio 1-1 con la Spagna del 4 giugno aveva mostrato una faccia più incoraggiante. In precedenza, i Leoni della Mesopotamia avevano battuto la Bolivia 2-1 nei playoff di qualificazione mondiali.

La Norvegia ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio 1-1 contro il Marocco del 7 giugno, preceduto da un netto 3-1 sulla Svezia il 1° giugno. Il dato più significativo resta la vittoria per 4-1 sull'Italia nel playoff di qualificazione UEFA del novembre 2025, che ha confermato le ambizioni della squadra. I norvegesi hanno subito gol in quattro delle ultime cinque gare, ma la loro capacità realizzativa rimane evidente.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Iraq e Norvegia nelle ultime cinque sfide dirette. Si tratta quindi di un confronto senza storia recente documentata, il che rende ancora più aperta ogni previsione sul possibile esito della gara.

Classifica





Nel Gruppo I dei Mondiali, l'Iraq occupa attualmente la seconda posizione, mentre la Norvegia è terza.





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