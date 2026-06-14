Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G Los Angeles Stadium

La partita tra Iran e Nuova Zelanda è disponibile in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire il match in streaming.

Come vedere Iran-Nuova Zelanda con una VPN

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Iran-Nuova Zelanda: data e orario

Iran e Nuova Zelanda aprono la loro avventura ai Mondiali FIFA 2026 al Los Angeles Stadium, in una sfida del Girone G che vale già moltissimo per entrambe le nazionali.

Per l'Iran di Amir Ghalenoei si tratta di un'opportunità concreta di compiere finalmente il passo che finora è sempre mancato: superare la fase a gironi in un Mondiale. Team Melli arriva alla competizione con un roster esperto e motivato, guidato in attacco da Mehdi Taremi.

La Nuova Zelanda, invece, torna sulla scena mondiale per la prima volta dal 2010. Darren Bazeley ha costruito un gruppo giovane e ambizioso, capace di giocare un calcio moderno basato sul possesso palla. Gli All Whites vogliono dimostrare che la loro generazione emergente può competere con le grandi.

Nel Girone G figurano anche Belgio ed Egitto, avversari di peso che rendono ogni punto prezioso. Né Iran né Nuova Zelanda possono permettersi un passo falso già all'esordio.

La partita si carica anche di un contesto extraterritoriale non trascurabile: le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran hanno generato polemiche nelle settimane precedenti al torneo, con restrizioni imposte alla delegazione iraniana riguardo all'ingresso nel paese.

Tutto quello che c'è da sapere su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming è riportato di seguito.

Formazioni

L'Iran di Amir Ghalenoei scende in campo con un undici di partenza che vede Alireza Beiranvand tra i pali, una difesa composta da Aria Yousefi, Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh e Ali Nemati, e una linea di centrocampo con Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi e Saeid Ezatolahi. In attacco spazio ad Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Ghayedi e Mehdi Taremi. Non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo iraniano.

Per la Nuova Zelanda, Darren Bazeley si affida a Max Crocombe in porta, con Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace in difesa. A centrocampo giocano Marko Stamenic, Matthew Garbett, Sarpreet Singh e Joe Bell, mentre in avanti Elijah Just e Chris Wood guidano il reparto offensivo. Anche gli All Whites non presentano indisponibili al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Iran arriva alla gara con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è un successo per 2-0 contro il Mali il 4 giugno, che segue il 3-1 sul Gambia e il netto 5-0 rifilato alla Costa Rica. Le uniche battute d'arresto sono arrivate contro la Nigeria, che ha vinto 2-1, e contro l'Uzbekistan in novembre 2025. In totale, nelle ultime cinque partite Team Melli ha segnato 10 reti e ne ha subite 3.

La Nuova Zelanda presenta un bilancio opposto: una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. L'unico successo è il 4-1 sul Cile di marzo 2026. Da allora, gli All Whites hanno perso 1-0 contro l'Inghilterra il 6 giugno, 4-0 contro Haiti il 3 giugno, 0-2 contro la Finlandia e 0-2 contro l'Ecuador. Nelle ultime quattro partite la difesa neozelandese ha incassato 9 gol.

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Classifica





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