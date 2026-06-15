Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G Los Angeles Stadium

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Iran-Nuova Zelanda: data e orario

Iran e Nuova Zelanda aprono la loro avventura ai Mondiali FIFA 2026 nel Girone G, scendendo in campo al Los Angeles Stadium di Inglewood, in California. Per entrambe le nazionali, i tre punti in palio in questa gara d'esordio hanno un peso specifico enorme.

L'Iran di Amir Ghalenoei arriva alla competizione con ambizioni concrete. Team Melli ha dimostrato solidità difensiva e qualità in fase offensiva durante la qualificazione asiatica, e Mehdi Taremi guida una linea d'attacco di livello europeo pronta a fare la differenza sul palcoscenico più importante.

La Nuova Zelanda, guidata da Darren Bazeley, torna ai Mondiali per la prima volta dal 2010. Gli All Whites hanno costruito un'identità tattica precisa, basata sul possesso palla e su una struttura fluida capace di mettere in difficoltà avversari più quotati.

Nel Girone G figurano anche Belgio ed Egitto, due squadre di spessore internazionale. Né Iran né Nuova Zelanda possono permettersi un passo falso già alla prima uscita se vogliono restare in corsa per gli ottavi di finale.

Sullo sfondo di un impianto iconico come il SoFi Stadium, con la sua copertura a sbalzo e la capienza da oltre 70.000 spettatori, l'atmosfera sarà quella tipica delle grandi notti del calcio mondiale. La posta in gioco è altissima per entrambe le selezioni.

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Formazioni

Il commissario tecnico dell'Iran Amir Ghalenoei schiera un undici di partenza che vede Alireza Beiranvand tra i pali, con una difesa a quattro composta da Aria Yousefi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Milad Mohammadi. A centrocampo agiscono Saeid Ezatolahi e Mohammad Mohebi, con Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi e Amirhossein Hosseinzadeh a supporto di Mehdi Taremi in attacco. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo iraniano.

Per la Nuova Zelanda, Darren Bazeley si affida a Max Crocombe in porta. La difesa è composta da Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace. In mezzo al campo spazio a Marko Stamenic, Matthew Garbett e Sarpreet Singh, mentre Joe Bell, Elijah Just e Chris Wood completano l'undici titolare. Anche per gli All Whites non si segnalano defezioni per infortuni o squalifiche.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Iran arriva alla prima gara del torneo con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, tutte amichevoli. Il risultato più recente è un successo per 2-0 contro il Mali il 4 giugno 2026, che ha fatto seguito al 3-1 rifilato al Gambia. La vittoria più netta del periodo è stata il 5-0 al Costa Rica. Le uniche note negative sono la sconfitta per 2-1 contro la Nigeria e un pareggio a reti inviolate registrato come sconfitta contro l'Uzbekistan nel novembre 2025. In cinque partite, Team Melli ha segnato 10 gol e ne ha subiti tre.

La Nuova Zelanda presenta un ruolino più preoccupante: una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. L'unico successo è arrivato contro il Cile per 4-1 a marzo 2026. Da allora, gli All Whites hanno perso 1-0 contro l'Inghilterra il 6 giugno, subito un pesante 4-0 dall'Haiti il 3 giugno, e sono stati battuti anche da Finlandia (0-2) ed Ecuador (0-2). Nelle ultime quattro partite, la difesa neozelandese ha incassato nove reti.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti tra Iran e Nuova Zelanda negli ultimi cinque incontri diretti. Questa gara ai Mondiali 2026 rappresenta quindi un confronto inedito nei recenti annali del calcio internazionale tra le due nazionali, rendendo difficile individuare tendenze storiche affidabili tra le due selezioni.

Classifica





Nel Girone G dei Mondiali FIFA 2026, l'Iran occupa attualmente il terzo posto mentre la Nuova Zelanda è quarta in classifica.





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