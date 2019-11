Dove vedere Inter-SPAL in tv e streaming

L'Inter ospita la SPAL nella 14ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte prosegue la sua rincorsa alla capolista sfidando in casa la di Leonardo Semplici nella 14ª giornata di . I milanesi sono secondi in classifica con 34 punti, frutto di 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta, gli emiliani sono penultimi in classifica a quota 9 con 2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Nei 18 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dei nerazzurri, questi ultimi non hanno mai perso con 16 vittorie e appena 2 pareggi. In caso di vittoria i nerazzurri stabilirebbero un nuovo primato storico, dato che non era mai accaduto che vincessero 12 delle prime 14 gare di campionato.

Qualora andassero a segno contro la SPAL, inoltre, diventerebbero la quinta squadra a segnare in tutte le prime 14 partite stagionali di Serie A nel XXI secolo, dopo Juventus, , e . La SPAL invece non va a segno in trasferta da 6 gare, e soltanto in un'occasione nella sua storia ha fatto peggio, con 9 partite senza goal nel 1963.

L'Inter è reduce da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, mentre la SPAL ha ottenuto 2 sconfitte e 2 pareggi di fila nelle ultime 4 gare disputate. Fra i nerazzurri il belga Romelu Lukaku è il miglior marcatore in campionato con 10 reti, mentre il bomber Andrea Petagna a quota 4 goal è il giocatore più prolifico dei biancazzurri.

QUANDO SI GIOCA INTER-SPAL

Inter-SPAL si giocherà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE INTER-SPAL IN TV E STREAMING

La partita Inter-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare attraverso Sky Go potranno anche seguire la partita in diretta sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa sarà possibile vedere Inter-SPAL in diretta streaming su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà accesso alla visione dei contenuti migliori del palinsesto sportivo della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPAL

Conte punterà in attacco sulla coppia Lautaro Martínez-Lukaku, anche se l'argentino è diffidato e in caso di giallo salterebbe la Roma. A disposizione Politano, superati i problemi fisici. A centrocampo sempre out per infortunio Barella e Sensi, tornerà dal 1' Gagliardini da mezzala destra con Brozovic in regia e Vecino mezzala sinistra. Sulle fasce, visto che Asamoah è ancora indisponibile, a sinistra sarà riproposto Biraghi, con Lazaro e Candreva in ballottaggio dall'altra parte. In difesa riposerà Godin: al suo posto D'Ambrosio o Bastoni.

Semplici non potrà disporre a centrocampo dello squalificato Missiroli. Al suo posto in regia ci sarà Valdifiori, mentre Murgia e Kurtic saranno le due mezzali. Sulla destra Jacopo Sala dovrebbe spuntarla sull'acciaccato Strefezza, a sinistra ci sarà ancora Reca. In difesa tornano Cionek e Tomovic, che scontato il turno di squalifica dovrebbero affiancare Vicari nella linea a tre davanti al portiere Berisha.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; J. Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.