Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Due squadre chiamate immediatamente a reagire dopo gli ultimi scivoloni. L’Inter vuole subito tornare al successo dopo la sconfitta del derby che potrebbe aver riaperto la corsa Scudetto, l’Atalanta invece deve cancellare il pesantissimo ko contro il Bayern Monaco (6-1) in Champions League.

La ventinovesima giornata di Serie A mette a confronto Inter e Atalanta, un match che – come detto – assume un peso specifico molto importante per entrambe le formazioni, seppur per obiettivi diversi.

Su GOAL tutte le info di Inter-Atalanta, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Inter-Atalanta: ora di inizio

Inter-Atalanta, partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma sabato 14 marzo a San Siro. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Inter

In difesa Bastoni è in dubbio dopo il colpo subito alla tibia, in caso di forfait pronto Carlos Augusto. Chivu è costretto a rinunciare ancora a una volta a Chalanoglu: Zielinski giocherà da play, con Henrikh Mkhitaryan avanti nel ballottaggio con Sucic come mezzala. A destra torna Dumfries. Ancora out Lautaro, in avanti Thuram dovrebbe tornare dal primo minuto.

Notizie sull'Atalanta

Palladino ritrova Scalvini, che giocherà dal primo minuto nel trio difensivo. A centrocampo ancora in dubbio il recupero di Ederson, il brasiliano potrebbe andare in panchina. Samardzic è favorito su Sulemana per agire da trequartista, mentre in avanti c’è il consueto ballottaggio tra Scamacca e Krstovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All.: Chivu.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

Forma

Dopo aver perso il derby nel turno precedente, l’Inter è chiamata subito a reagire per evitare pericolosi contraccolpi: il distacco dal Milan secondo resta importante, +7, ma i nerazzurri devono subito riprendere il cammino.

Momento difficile per l’Atalanta, che dopo aver pareggiato 2-2 nel precedente turno di Serie A contro l’Udinese è stata pesantemente sconfitta dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League giocata a Bergamo: un 6-1 che rischia di lasciare strascichi anche a livello mentale.

Partite tra le due squadre

Il bilancio in gare ufficiali tra Inter e Atalanta è nettamente a favore della squadra di Chivu: nelle 144 partite disputate, l’Inter ha vinto in 81 occasioni, 36 i pareggi, 27 invece i successi dell’Atalanta.

Classifica

L’Inter è prima in classifica con 67 punti, sette in più sul Milan secondo. L’Atalanta insegue invece un posto in Europa: la squadra di Palladino è settima a 46 punti.