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Dove vedere Hoffenheim-Besiktas in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Hoffenheim vs Besiktas
Hoffenheim
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Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Hoffenheim e Besiktas: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 2
SNP Arena

Hoffenheim-Besiktas è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Hoffenheim-Besiktas: data e orario

L'Hoffenheim ospita il Besiktas alla SNP Arena di Sinsheim in una sfida valida per la fase a gironi dell'Europa League. Christian Ilzer cerca punti preziosi con i suoi per risalire una classifica che al momento li vede in una posizione difficile nel torneo.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento europeo in un momento di forma negativa. Nelle ultime cinque partite tra Bundesliga ed Europa League, l'Hoffenheim ha raccolto una sola vittoria, subendo sconfitte pesanti contro l'Amburgo, il Paderborn e il Borussia Dortmund. Il cammino in Europa non è stato migliore: la sconfitta per 2-0 contro l'OFI Crete ha lasciato il segno.

Il Besiktas, guidato da Vincenzo Italiano, si presenta invece con un momento di forma decisamente più incoraggiante. Nelle ultime cinque gare, i turchi hanno vinto quattro volte, incluso un netto 4-1 contro il Marsiglia proprio in Europa League, un risultato che testimonia le ambizioni europee del club di Istanbul.

In Super Lig il Besiktas ha mostrato continuità, battendo il Kocaelispor 2-1 nell'ultima uscita e sconfiggendo il Fenerbahce per 2-1 in trasferta nel derby. Italiano ha costruito una squadra solida e pericolosa, capace di colpire in Europa con la stessa intensità mostrata in campionato.

In classifica di Europa League la situazione è chiara: il Besiktas occupa la quarta posizione, mentre l'Hoffenheim si trova al 29° posto. Per i tedeschi, questa partita è quasi un obbligo morale: perdere ulteriore terreno significherebbe compromettere seriamente le speranze di qualificazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Hoffenheim - Besiktas

Allenatore

  • C. Ilzer

Sul fronte dell'Hoffenheim, il tecnico Christian Ilzer non ha comunicato indisponibili o squalificati ufficiali in vista del match. Le formazioni dettagliate verranno aggiornate con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Per il Besiktas, Vincenzo Italiano non ha segnalato defezioni ufficiali. Anche per i turchi le notizie sulle probabili scelte saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

TSG

TSG - Forma

BVB
S2-3
VFB
V2-1
OFI
S2-0
SCP
S3-1
HSV
S2-3
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BJK

BJK - Forma

FB
V1-2
ERZ
V3-0
OM
V4-1
AMS
S3-2
KOB
V2-1
Gol segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Hoffenheim ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte nel computo complessivo. L'unico successo è arrivato contro il VfB Stoccarda per 2-1 in Bundesliga, mentre l'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro l'Amburgo. In questo arco di tempo i padroni di casa hanno segnato sette reti e ne hanno subite undici.

Il Besiktas ha invece vinto quattro delle ultime cinque partite, con un solo passo falso: la sconfitta per 3-2 contro l'Amed Sportif in Super Lig. I turchi hanno impressionato in Europa battendo il Marsiglia 4-1 e in campionato hanno regolato il Fenerbahce 2-1 in trasferta. Nelle cinque gare considerate, il Besiktas ha segnato dodici gol e ne ha concessi cinque.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti diretti tra Hoffenheim e Besiktas. Si tratta dunque di un confronto inedito tra le due squadre in ambito europeo.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LioneLioneOL
110021+13
V
10
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
110021+13
V
14
SalisburgoSalisburgoSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
S
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
S
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
S
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
S
25
LevskiLevskiLES
100101-10
S
28
CelticCelticCEL
100113-20
S
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
S
29
MilanMilanMIL
100102-20
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
S
32
MarsigliaMarsigliaOM
100114-30
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
S
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
S
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
S
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Besiktas occupa attualmente la quarta posizione, mentre l'Hoffenheim si trova al 29° posto della classifica generale del torneo.


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