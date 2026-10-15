Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 15:00 SNP Arena

Hoffenheim-Besiktas è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Hoffenheim-Besiktas: data e orario

L'Hoffenheim ospita il Besiktas alla SNP Arena di Sinsheim in una sfida valida per la fase a gironi dell'Europa League. Christian Ilzer cerca punti preziosi con i suoi per risalire una classifica che al momento li vede in una posizione difficile nel torneo.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento europeo in un momento di forma negativa. Nelle ultime cinque partite tra Bundesliga ed Europa League, l'Hoffenheim ha raccolto una sola vittoria, subendo sconfitte pesanti contro l'Amburgo, il Paderborn e il Borussia Dortmund. Il cammino in Europa non è stato migliore: la sconfitta per 2-0 contro l'OFI Crete ha lasciato il segno.

Il Besiktas, guidato da Vincenzo Italiano, si presenta invece con un momento di forma decisamente più incoraggiante. Nelle ultime cinque gare, i turchi hanno vinto quattro volte, incluso un netto 4-1 contro il Marsiglia proprio in Europa League, un risultato che testimonia le ambizioni europee del club di Istanbul.

In Super Lig il Besiktas ha mostrato continuità, battendo il Kocaelispor 2-1 nell'ultima uscita e sconfiggendo il Fenerbahce per 2-1 in trasferta nel derby. Italiano ha costruito una squadra solida e pericolosa, capace di colpire in Europa con la stessa intensità mostrata in campionato.

In classifica di Europa League la situazione è chiara: il Besiktas occupa la quarta posizione, mentre l'Hoffenheim si trova al 29° posto. Per i tedeschi, questa partita è quasi un obbligo morale: perdere ulteriore terreno significherebbe compromettere seriamente le speranze di qualificazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte dell'Hoffenheim, il tecnico Christian Ilzer non ha comunicato indisponibili o squalificati ufficiali in vista del match. Le formazioni dettagliate verranno aggiornate con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Per il Besiktas, Vincenzo Italiano non ha segnalato defezioni ufficiali. Anche per i turchi le notizie sulle probabili scelte saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Hoffenheim ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte nel computo complessivo. L'unico successo è arrivato contro il VfB Stoccarda per 2-1 in Bundesliga, mentre l'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro l'Amburgo. In questo arco di tempo i padroni di casa hanno segnato sette reti e ne hanno subite undici.

Il Besiktas ha invece vinto quattro delle ultime cinque partite, con un solo passo falso: la sconfitta per 3-2 contro l'Amed Sportif in Super Lig. I turchi hanno impressionato in Europa battendo il Marsiglia 4-1 e in campionato hanno regolato il Fenerbahce 2-1 in trasferta. Nelle cinque gare considerate, il Besiktas ha segnato dodici gol e ne ha concessi cinque.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti diretti tra Hoffenheim e Besiktas. Si tratta dunque di un confronto inedito tra le due squadre in ambito europeo.

Classifica





In Europa League, il Besiktas occupa attualmente la quarta posizione, mentre l'Hoffenheim si trova al 29° posto della classifica generale del torneo.





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