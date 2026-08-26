Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Atalanta in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Conference League Qualification - Finale 27 ago 2026 - 14:00 DVTK stadion

Hapoel Tel Aviv vs Atalanta è disponibile in TV e live streaming in Italia. Di seguito trovi i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

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Hapoel Tel Aviv-Atalanta: giovedì 27 agosto ore 20

L'Atalanta di Maurizio Sarri torna in campo per il ritorno dei playoff di Conference League, ospite dell'Hapoel Tel Aviv al DVTK Stadion di Miskolc. La Dea si presenta a questo appuntamento con un pareggio per 0-0 all'andata, risultato che tiene tutto aperto e rende questa sfida decisiva per la qualificazione.

Sarri deve ancora sciogliere alcuni dubbi legati alla condizione fisica di diversi elementi della rosa. Il tecnico toscano ha già dovuto fare a meno di Isak Hien, Kamaldeen Sulemana, Honest Ahanor e Giorgio Scalvini nelle ultime settimane, con Scalvini che ha riportato un problema alla caviglia proprio durante la gara d'andata contro i israeliani.

La prestazione dell'andata ha lasciato qualche interrogativo. La difesa ha mostrato qualche incertezza e solo un intervento di Marco Carnesecchi ha mantenuto il risultato sullo 0-0. In avanti servirà maggiore precisione per sbloccare una partita che si preannuncia tesa.

L'Hapoel Tel Aviv arriva a questa sfida dopo un percorso nei playoff tutt'altro che banale. Elyaniv Barda ha guidato la squadra israeliana attraverso due turni di qualificazione, eliminando il Ludogorets Razgrad e superando il GKS Katowice prima di fermare l'Atalanta sull'0-0 nel match d'andata. Il pareggio casalingo rappresenta un risultato prezioso che alimenta le ambizioni di passaggio del turno.

L'Atalanta ha però ritrovato ritmo in campionato: la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A ha dato fiducia all'ambiente nerazzurro. Sarri cercherà di trasferire quella solidità anche in Europa, dove la posta in palio è alta.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Hapoel Tel Aviv vs Atalanta in TV e live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle squadre.

Stato di forma

L'Hapoel Tel Aviv presenta nelle ultime cinque partite un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultimo risultato è il pareggio per 0-0 contro l'Atalanta nel match d'andata dei playoff del 20 agosto. In precedenza, la squadra israeliana aveva perso 2-1 contro il GKS Katowice, dopo aver vinto 2-0 nella gara di andata contro gli stessi avversari. Il percorso include anche un pareggio per 2-2 e una vittoria per 2-0 contro il Ludogorets Razgrad nel turno precedente. Complessivamente, nelle ultime cinque gare l'Hapoel ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro.

L'Atalanta arriva a questo match con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo in Serie A il 23 agosto, che ha aperto il campionato nerazzurro con tre punti. Prima del campionato, la Dea aveva pareggiato 0-0 con l'Hapoel all'andata, battuto l'Athletic Bilbao 1-0 e sconfitto lo Schalke 04 per 3-0 nelle ultime due amichevoli. L'unica sconfitta in questo periodo è arrivata contro il Feyenoord per 2-1 in amichevole dopo i supplementari. Nelle cinque partite, l'Atalanta ha segnato sette reti e ne ha concesse tre.

Precedenti

L'unico precedente disponibile tra le due squadre è la gara d'andata di questi stessi playoff, disputata il 20 agosto 2026: l'Atalanta ha ospitato l'Hapoel Tel Aviv e la partita si è conclusa 0-0.





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