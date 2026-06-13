Le opzioni per seguire Haiti vs Scozia in diretta TV e in live streaming sono indicate di seguito. È possibile guardare la partita su DAZN.

Come vedere Haiti-Scozia con una VPN

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Haiti-Scozia: data e orario

Haiti e Scozia si affrontano nel Gruppo C dei Mondiali FIFA 2026 al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, nella serata di sabato 13 giugno. Per entrambe le nazionali si tratta della gara inaugurale del torneo, un appuntamento che porta con sé il peso di anni di attesa e la voglia di dimostrare di meritare il palcoscenico più grande del calcio mondiale.

Per Haiti è il ritorno alla Coppa del Mondo dopo 52 anni: l'ultima presenza risale al 1974. Il commissario tecnico Sebastien Migne ha costruito una squadra capace di superare le qualificazioni CONCACAF, chiudendo il percorso con due vittorie consecutive contro Costa Rica e Nicaragua nei momenti decisivi.

La Scozia torna al Mondiale dopo 28 anni di assenza. Steve Clarke ha guidato i suoi alla testa del girone di qualificazione UEFA, con la vittoria sulla Danimarca nel novembre 2025 che è valsa la qualificazione diretta. È la prima partecipazione scozzese dai Mondiali di Francia 1998.

Andrew Robertson guida la Scozia con la fascia da capitano e porta sulle spalle le aspettative di un'intera nazione. Il terzino è il punto di riferimento del sistema di Clarke, e la sua condizione fisica e la sua leadership saranno centrali nelle ambizioni scozzesi di raggiungere per la prima volta nella storia la fase a eliminazione diretta.

Haiti punterà su Jean-Ricner Bellegarde del Wolverhampton Wanderers e su Wilson Isidor del Sunderland per creare pericoli nella trequarti avversaria. Frantzdy Pierrot guida l'attacco nel probabile undici titolare, e la squadra caraibica ha mostrato di saper essere pericolosa in ripartenza, come testimoniato dalla netta vittoria per 4-0 sulla Nuova Zelanda in amichevole all'inizio di giugno.

Il Gruppo C comprende anche Brasile e Marocco, il che rende questa sfida di apertura particolarmente pesante per entrambe le nazionali. Perdere punti già alla prima giornata potrebbe complicare seriamente il cammino verso gli ottavi di finale. Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Haiti vs Scozia in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico dell'Haiti Sebastien Migne schiera Johny Placide tra i pali, con una difesa a quattro composta da Carlens Arcus, Martin Experience, Ricardo Ade e Hannes Delcroix. A centrocampo figurano Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Josue Casimir e Ruben Providence, mentre Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot formano la coppia d'attacco nel probabile undici titolare. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo haitiano in vista di questa partita.

Steve Clarke risponde con Angus Gunn in porta e la coppia centrale John Souttar-Grant Hanley. Andrew Robertson e Aaron Hickey agiscono da terzini, mentre Scott McTominay e Lewis Ferguson presidiano la mediana insieme a Ben Gannon-Doak e Ryan Christie. Che Adams e Lawrence Shankland sono i due attaccanti nel probabile undici scozzese. Nessun infortunio né squalifica è stato comunicato per la rosa della Scozia al momento della pubblicazione; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Haiti arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-2 in amichevole contro il Perù il 6 giugno, preceduta da un convincente 4-0 sulla Nuova Zelanda tre giorni prima. Nel periodo considerato si registrano anche un pareggio per 1-1 con l'Islanda e una sconfitta per 0-1 contro la Tunisia in marzo, oltre alla vittoria per 2-0 sul Nicaragua nelle qualificazioni mondiali CONCACAF nel novembre 2025. Complessivamente Haiti ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

La Scozia presenta numeri recenti più solidi: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque. Il 6 giugno ha battuto la Bolivia 4-0, sette giorni prima aveva superato Curaçao 4-1, mettendo a segno otto reti in sole due amichevoli. Le due sconfitte sono arrivate contro Costa d'Avorio (0-1) e Giappone (0-1) a marzo. Il risultato che ha segnato il ciclo rimane la vittoria per 4-2 sulla Danimarca nel novembre 2025, quella che ha consegnato alla Scozia il pass per il Mondiale. In totale, nelle ultime cinque gare, la nazionale di Clarke ha segnato 12 gol e ne ha incassati quattro.

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Classifica





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