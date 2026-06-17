Dove vedere Ghana-Panama in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Le opzioni per seguire Ghana vs Panama in diretta TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Ghana-Panama con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Ghana-Panama: data e orario

Ghana e Panama si affrontano al Toronto Stadium per la prima giornata del Girone L della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali si tratta dell'esordio assoluto nel torneo nordamericano, e nessuna delle due può permettersi di partire con il piede sbagliato.

I Black Stars arrivano a Toronto sotto la guida di Carlos Queiroz, nominato commissario tecnico con un contratto a breve termine nell'aprile scorso. Il capitano Jordan Ayew guida un gruppo che mescola esperienza e gioventù europea, ma la preparazione ghanese è stata segnata da una pesante assenza: Thomas Partey, il centrocampista del Villarreal che avrebbe dovuto fungere da fulcro del centrocampo, si trova bloccato nel campo base di Boston dopo che le autorità canadesi gli hanno negato il visto a causa di procedimenti legali in corso. Il governo ghanese ha contestato pubblicamente la decisione, accusando il Canada di violare le leggi internazionali, ma Partey non sarà a disposizione.

Senza di lui, Ghana si presenta all'appuntamento mondiale con un recente ruolino di marcia tutt'altro che incoraggiante: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, compreso un pesante 5-1 subito dall'Austria in marzo. L'unico risultato positivo del periodo è stato il pareggio per 1-1 contro il Galles il 2 giugno.

Panama, invece, arriva a questa sfida con maggiore solidità. Thomas Christiansen guida i Canaleros dal 2020 e ha costruito una squadra compatta e difficile da battere: nella fase finale delle qualificazioni mondiali, la nazionale panamense ha vinto sette partite e ne ha pareggiate tre su dieci, concedendo appena due reti. Giocatori come Amir Murillo, Anibal Godoy ed Eric Davis portano esperienza e qualità a un gruppo che ha già maturato molto rispetto all'esordio mondiale del 2018 in Russia.

Quella prima esperienza iridata fu dolorosa per i Canaleros: tre sconfitte su tre, undici gol subiti. Da allora la nazionale è cresciuta, e i risultati delle qualificazioni lo confermano. Tuttavia, la recente amichevole contro il Brasile — terminata 6-2 — ha ricordato che le vulnerabilità difensive non sono del tutto scomparse.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, trovi tutte le informazioni qui di seguito.

Formazioni

Carlos Queiroz dovrebbe schierare Ghana con Lawrence Ati-Zigi in porta, una difesa a quattro composta da Marvin Senaya, Gideon Mensah, Jerome Opoku e Jonas Adjetey, e un centrocampo con Abdul Fatawu ed Elisha Owusu. Inaki Williams, Jordan Ayew, Caleb Yirenkyi e Antoine Semenyo completano il probabile undici titolare. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali nel gruppo dei Black Stars, anche se la disponibilità di Thomas Partey rimane incerta dopo il diniego del visto canadese: eventuali aggiornamenti saranno comunicati prima del calcio d'inizio.

Thomas Christiansen dovrebbe affidarsi a Orlando Mosquera tra i pali, con una difesa formata da Edgardo Farina, Fidel Escobar e Jose Cordoba. Anibal Godoy e Amir Murillo presidieranno il centrocampo insieme a Eric Davis e Carlos Harvey, mentre Yoel Barcenas, Jose Fajardo e Ismael Diaz agiranno nella trequarti offensiva. Anche per Panama non si segnalano indisponibili ufficiali al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Ghana arriva a Toronto in un momento di forma negativa. Nelle ultime cinque partite, i Black Stars hanno ottenuto un pareggio e subito quattro sconfitte, segnando quattro reti e incassandone undici. L'uscita più recente è stato l'1-1 contro il Galles il 2 giugno, che ha interrotto una serie di tre ko consecutivi. Tra le sconfitte più pesanti figurano il 5-1 contro l'Austria in marzo e il 2-0 contro il Messico a maggio.

Panama mostra un bilancio più equilibrato nelle ultime cinque uscite: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultimo risultato è stato l'1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina il 6 giugno. Il 4-2 alla Repubblica Dominicana il 4 giugno ha messo in mostra le capacità offensive dei Canaleros, mentre il 6-2 subito dal Brasile il 31 maggio ha evidenziato fragilità difensive. Due sfide contro il Sudafrica in marzo — con una vittoria esterna per 2-1 — avevano offerto una base positiva in avvicinamento al torneo.

Precedenti

Ghana e Panama non si sono mai affrontate in precedenza nei dati disponibili. La partita del Girone L al Toronto Stadium rappresenta il primo incontro ufficiale tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone L dei Mondiali 2026, Ghana occupa attualmente la terza posizione e Panama la quarta, con entrambe le squadre ancora a zero partite giocate nel torneo.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV