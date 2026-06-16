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Ghana-Panama: data e orario

Ghana e Panama aprono la loro avventura al Mondiale 2026 nel Girone L, con il calcio d'inizio fissato al Toronto Stadium — conosciuto commercialmente come BMO Field — nella città canadese di Toronto.

I Black Stars si presentano a questo appuntamento in un momento di profonda transizione. Carlos Queiroz, nominato commissario tecnico soltanto ad aprile con un contratto a breve termine, ha il compito di riportare il Ghana ai fasti del 2010, quando la nazionale africana raggiunse i quarti di finale in Sudafrica prima di arrendersi all'Uruguay ai calci di rigore.

L'ombra più lunga sul banco ghanese è quella di Thomas Partey. Il centrocampista del Villarreal, colonna portante del centrocampo e punto di riferimento tecnico della squadra, è rimasto bloccato al campo base di Boston dopo che le autorità canadesi gli hanno negato il visto d'ingresso a causa di procedimenti legali in corso. Il governo ghanese ha reagito con durezza, accusando il Canada di violare le leggi internazionali.

Sull'altro fronte, Panama torna sulla scena mondiale per la seconda volta nella propria storia dopo il debutto in Russia nel 2018, quando Los Canaleros incassarono 11 gol in tre partite senza mai vincere. Thomas Christiansen, alla guida della nazionale dal 2020, ha costruito una squadra più solida e compatta: nella fase finale di qualificazione, Panama ha chiuso il Gruppo A al primo posto senza subire sconfitte, concedendo appena due reti in sei gare.

La solidità difensiva è il marchio di fabbrica di questa Panama, con il capitano Anibal Godoy a dettare i tempi in mediana e la coppia di terzini esperti Eric Davis e Amir Murillo a presidiare le corsie laterali. In attacco, José Fajardo e Ismael Díaz rappresentano le principali minacce offensive per i Canaleros.

Senza Partey a proteggere la difesa, il Ghana dovrà affidarsi alla qualità di Antoine Semenyo, al dinamismo di Kamaldeen Sulemana e all'esperienza del capitano Jordan Ayew per fare la differenza.

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Formazioni

Carlos Queiroz non ha segnalato infortuni o squalifiche nel gruppo ghanese. Il commissario tecnico portoghese dovrebbe schierare Lawrence Ati-Zigi in porta, con una difesa a quattro composta da Marvin Senaya, Jerome Opoku, Gideon Mensah e Jonas Adjetey. A centrocampo spazio ad Abdul Fatawu, Kwasi Sibo ed Elisha Owusu, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew e Antoine Semenyo. Da segnalare l'assenza di Thomas Partey, bloccato a Boston dopo il diniego del visto canadese: una perdita pesante per l'equilibrio del centrocampo ghanese.

Sul fronte panamense, Thomas Christiansen non registra indisponibili. Il portiere Orlando Mosquera sarà protetto da una linea difensiva con Jiovany Ramos, Fidel Escobar, Jose Cordoba e Amir Murillo. Anibal Godoy agirà da schermo davanti alla difesa, con Eric Davis e Carlos Harvey ai suoi lati. Yoel Barcenas e Jose Fajardo supporteranno la prima punta Ismael Diaz. Aggiornamenti definitivi sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Ghana arriva a Toronto con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite, i Black Stars hanno ottenuto una sola volta il pareggio e perso le restanti quattro. In totale, la nazionale africana ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11. L'unico risultato positivo è il pareggio per 1-1 contro il Galles del 2 giugno. Le tre sconfitte precedenti includono un 2-0 contro il Messico, un 2-1 contro la Germania e un pesante 5-1 contro l'Austria a marzo.

La Panama di Christiansen mostra un bilancio più equilibrato: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita è terminata 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina il 6 giugno. Due giorni prima, Los Canaleros avevano battuto la Repubblica Dominicana per 4-2, dimostrando buone capacità offensive. La nota stonata è la pesante sconfitta per 6-2 contro il Brasile del 31 maggio, anche se le due vittorie contro il Sudafrica in marzo — incluso un successo esterno per 2-1 — avevano offerto segnali incoraggianti.

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