Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire Ghana vs Panama in diretta TV e in live streaming.

Come vedere Ghana-Panama con una VPN

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Ghana-Panama: data e orario

Ghana e Panama aprono la loro avventura al Mondiale 2026 al Toronto Stadium, nell'attesa sfida valida per il Girone L della Coppa del Mondo FIFA. Per entrambe le nazionali si tratta di una partita che vale già moltissimo in chiave qualificazione.

I Black Stars di Carlos Queiroz arrivano all'esordio con un bagaglio recente tutt'altro che incoraggiante. Cinque partite senza una vittoria, undici gol subiti e una sola rete di vantaggio strappata nel pareggio contro il Galles: la squadra ghanese ha bisogno di ritrovare solidità e fiducia sin dai primi minuti.

L'ombra più lunga sulla vigilia riguarda Thomas Partey. Il centrocampista del Villarreal, perno tecnico della mediana ghanese, è rimasto bloccato nella base di Boston dopo che le autorità canadesi gli hanno negato il visto d'ingresso a causa di procedimenti legali in corso. Il governo del Ghana ha reagito con forza, accusando il Canada di violare le norme internazionali, ma la situazione resta irrisolta.

Panama, guidata da Thomas Christiansen, si presenta al torneo con un percorso di qualificazione da manuale: dieci partite senza sconfitta, sette vittorie e appena due gol concessi nelle sei gare della fase finale. Los Canaleros sanno difendere, e lo hanno dimostrato con continuità.

In preparazione al torneo, la squadra panamense ha mostrato un volto più vulnerabile, incassando sei reti dal Brasile a fine maggio. Tuttavia, le vittorie sul Sudafrica e sulla Repubblica Dominicana hanno confermato che la squadra sa anche fare male in avanti, con José Fajardo e José Luis Rodríguez pronti a fare la differenza.

Per entrambe le selezioni, un risultato positivo in questo esordio potrebbe cambiare radicalmente le prospettive nel girone. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

In casa Ghana, il commissario tecnico Carlos Queiroz non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non risultano infortuni o squalifiche ufficialmente comunicati, anche se la situazione legata a Thomas Partey resta da monitorare fino al fischio d'inizio. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Anche sul fronte Panama, il tecnico Thomas Christiansen non ha ancora sciolto le riserve sul probabile undici titolare. Nessun infortunio o squalifica è stato confermato nei dati disponibili. Ulteriori notizie sulla rosa saranno aggiunte non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Ghana arriva all'esordio mondiale con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite, i Black Stars hanno raccolto un solo pareggio e quattro sconfitte, segnando quattro gol e subendone undici. L'ultimo risultato utile è stato l'1-1 contro il Galles il 2 giugno, che ha interrotto una serie negativa di tre ko consecutivi. Tra le sconfitte più pesanti spiccano il 5-1 rimediato contro l'Austria in marzo e il 2-0 contro il Messico a maggio.

Panama presenta un bilancio più equilibrato nelle ultime cinque uscite: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultima partita si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina il 6 giugno. Il 4-2 rifilato alla Repubblica Dominicana due giorni prima ha messo in mostra le qualità offensive dei Canaleros, mentre il 6-2 subito dal Brasile il 31 maggio resta la macchia più evidente del periodo di preparazione. Le due vittorie sul Sudafrica in marzo, incluso un successo in trasferta per 1-2, offrono a Christiansen una base su cui costruire.

Precedenti

Non esistono precedenti ufficiali tra Ghana e Panama nei dati disponibili. Quella del 18 giugno al Toronto Stadium sarà quindi la prima sfida competitiva tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone L dei Mondiali, il Ghana occupa attualmente la terza posizione mentre Panama è quarta, con entrambe le squadre ancora alla prima uscita nel torneo.





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