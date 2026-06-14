La partita Germania vs Curaçao è disponibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per accedere alla copertura in diretta.

Come vedere Germania-Curaçao con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Germania-Curaçao: data e orario

La Germania apre la propria avventura ai Mondiali 2026 contro Curaçao all'NRG Stadium di Houston, nel Gruppo E della Coppa del Mondo. È una partita che vale già molto per Die Mannschaft, reduci da due eliminazioni consecutive nella fase a gironi nel 2018 e nel 2022.

Julian Nagelsmann guida una squadra che ha ritrovato continuità di risultati nelle ultime settimane. La vittoria in amichevole contro gli Stati Uniti per 2-1, ottenuta appena una settimana fa, ha confermato un gruppo in crescita e con la testa già proiettata al torneo.

Dall'altra parte c'è Curaçao, alla prima storica partecipazione a una Coppa del Mondo. L'isola caraibica, con circa 156.000 abitanti, è la nazione più piccola per popolazione ad aver mai raggiunto la fase finale del torneo.

Dick Advocaat, 78 anni, siede sulla panchina dei Caraibi: è l'allenatore più anziano nella storia della competizione. Il tecnico olandese, che ha vinto la Eredivisie con il PSV, il titolo scozzese con i Rangers e la Coppa UEFA con lo Zenit, ha ereditato una squadra che ha completato le qualificazioni CONCACAF senza mai perdere.

Nonostante alcune sconfitte pesanti nelle amichevoli pre-torneo, Curaçao ha chiuso la sua preparazione con una vittoria per 4-0 contro Aruba. Il debutto mondiale, però, è un salto di qualità di proporzioni enormi.

Nella classifica del Gruppo E, Curaçao occupa attualmente la prima posizione, mentre la Germania è terza. Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canale TV e live streaming.

Formazioni

In casa Germania, Julian Nagelsmann non ha comunicato indisponibili o squalificati ufficiali, e la formazione titolare non è stata ancora resa nota. Da segnalare che Assan Ouedraogo, giovane centrocampista del RB Leipzig, è stato convocato in extremis per sostituire l'infortunato Lennart Karl. Aggiornamenti sulla probabile formazione saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per Curaçao, guidata da Dick Advocaat, non risultano indisponibili o squalificati comunicati ufficialmente. L'allenatore non ha ancora diffuso la probabile formazione. Ulteriori dettagli sulle scelte tecniche verranno aggiunti a ridosso della partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Germania arriva a questo appuntamento con un ruolino di marcia eccellente: cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, con 16 gol segnati e soltanto 4 subiti. L'ultima gara disputata è la vittoria per 2-1 contro gli Stati Uniti il 6 giugno, seguita dal 4-0 rifilato alla Finlandia a fine maggio. Il percorso include anche il 6-0 alla Slovacchia nel playoff di qualificazione UEFA a novembre 2025.

Curaçao presenta un bilancio più altalenante: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unico successo recente è il 4-0 contro Aruba del 7 giugno. Le due sconfitte precedenti sono state pesanti: 4-1 contro la Scozia e 5-1 contro l'Australia. In totale, nelle ultime cinque gare, i caraibici hanno segnato 5 gol e ne hanno incassati 14.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti ufficiali tra Germania e Curaçao nei dati forniti. La partita del 14 giugno rappresenta il primo incontro registrato tra le due nazionali.

Classifica





Nel Gruppo E dei Mondiali 2026, Curaçao occupa attualmente la prima posizione, mentre la Germania è terza.





Guida passo passo alla VPN per guardare Germania-Curaçao oggi

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV