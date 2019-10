Dove vedere Genoa-Milan in tv e streaming

Il Genoa sfida il Milan nell'anticipo del sabato sera del 7° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Sfida ad alta tensione allo Stadio Luigi Ferraris fra il di Marco Giampaolo e il di Aurelio Andreazzoli, due squadre che attraversano un momento molto difficile e sono chiamate al riscatto anche per salvare la panchina dei rispettivi allenatori.

I lombardi sono sedicesimi in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e ben 4 sconfitte, i liguri occupano il terzultimo posto con un punto in meno e un cammino con una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Una sconfitta, per entrambe le formazioni vorrebbe dire precipitare nella zona caldissima della classifica e in una crisi profonda.

Nei 51 precedenti in disputati in casa del Grifone, il risultato più frequente è stato il pareggio, verificatosi in 19 occasioni, contro i 18 successi rossoneri e le 14 vittorie dei rossoblù.

Il Genoa è reduce dal pesante k.o. per 4-0 all'Olimpico contro la , ma non sta meglio il Milan, che viene da 3 sconfitte consecutive contro l' nel derby, il e la .

Fra i rossoblù, l'attaccante Christian Kouamé è il miglior marcatore con 3 reti realizzati, fra i rossoneri invece il giocatore più prolifico è Krzysztof Piatek con 2 reti segnate entrambe su calcio di rigore.

QUANDO SI GIOCA GENOA-MILAN

L'anticipo Genoa-Milan si giocherà la sera di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

DOVE VEDERE GENOA-MILAN IN TV E STREAMING

La sfida Genoa-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Genoa-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Per gli utenti DAZN che hanno sottoscritto un abbonamento Sky sarà inoltre possibile vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno inoltre vedere il match del Ferraris in diretta streaming sul proprio pc o su dispositivi mobili come tablet e smartphone: sarà sufficiente nel primo caso collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo scaricare l'applicazione e in seguito avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

Andreazzoli punterà sul 3-5-2 e rispetto alla sfida persa con la Lazio dovrebbe riproporre dal 1' Cristian Zapata in difesa, Schöne in regia e Pinamonti davanti. Non è da escludere tuttavia l'impiego al posto di quest'ultimo di Sanabria. Sulla fascia sinistra, visto il problema muscolare occorso a Barreca, giocherà Pajac.

Giampaolo potrebbe confermare il 4-3-3 ma apportare alcune variazioni negli uomini che lo interpreteranno, alcune obbligate, altre per scelta tecnica. In difesa, vista la squalifica di Musacchio, giocherà dal 1' Léo Duarte. A sinistra si va verso la conferma di Theo Hernãndez, preferito ancora una volta a Ricardo Rodríguez. Novità anche a centrocampo, con Biglia che potrebbe prendere il posto in regia di Bennacer e Paquetà quello di Calhanoglu. In avanti l'ex Piatek è un rebus: titolare o in panchina con Rebic dal 1' nel tridente con Suso e Leao?

GENOA (3-5-2): I. Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Leo Duarte, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Rafael Leão.