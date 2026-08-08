Dove vedere Frosinone-Lazio in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 9 ago 2026 - 14:45

Frosinone-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Frosinone-Lazio: domenica 9 agosto ore 20:45

Frosinone e Lazio si ritrovano di fronte in un'amichevole estiva, un appuntamento che per i biancocelesti di Rino Gattuso rappresenta un altro banco di prova nel percorso di preparazione alla nuova stagione.

Il Frosinone, promosso in Serie A nella scorsa stagione, sta costruendo la propria estate con una serie di test che hanno offerto indicazioni contrastanti: i ciociari cercano continuità di rendimento prima del ritorno nella massima serie.

In casa Lazio, invece, il mercato tiene banco quanto il campo. Gattuso ha bisogno di rinforzi, e la questione dell'attaccante centrale rimane aperta dopo la partenza di Castellanos a gennaio. Il giovane Ratkov ha mostrato qualcosa di interessante nelle prime uscite precampionato, ma il posto da titolare è ancora tutto da assegnare.

Sullo sfondo c'è anche la vicenda Romagnoli: il difensore attende da settimane la fumata bianca per il trasferimento all'Al Sadd, un'operazione che sembrava definita già a giugno ma che non si è ancora concretizzata. Nel frattempo il centrale si allena con il gruppo e resta a disposizione del tecnico.

Per la Lazio, dunque, questa amichevole contro il Frosinone è anche un'occasione per fare chiarezza su equilibri e gerarchie in una rosa che potrebbe cambiare ancora prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

Il Frosinone arriva a questa amichevole con un bilancio recente di due vittorie e due pareggi e nessuna sconfitta nelle quattro amichevoli disputate. L'ultima uscita si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro il Benevento, preceduto da un altro 1-1 contro la Sambenedettese. I ciociari avevano trovato continuità con due successi consecutivi, entrambi 1-0 rispettivamente contro Ascoli e Frosinone B.

La Lazio si presenta a questo test con cinque vittorie nelle ultime cinque partite, un ruolino di marcia che non lascia spazio a interpretazioni. I biancocelesti hanno battuto l'Ostia Mare 4-0 nell'uscita più recente, dopo aver superato l'Ascoli per 2-1. Particolarmente significativo il 6-3 contro l'Avellino e il 6-0 rifilato alla Flaminia, con la vittoria per 3-1 sulla Lazio U20 nella prima uscita stagionale a chiudere il quadro.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'agosto 2024, un'amichevole estiva terminata 0-2 in favore della Lazio. Guardando agli ultimi cinque precedenti disponibili, la Lazio ha vinto tre volte contro una vittoria del Frosinone, con i biancocelesti capaci di imporsi anche in entrambe le sfide di Serie A della stagione 2023-24: 3-1 all'Olimpico nel dicembre 2023 e 3-2 in trasferta nel marzo 2024.





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