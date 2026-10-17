Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 11:30

Folgore Caratese-Treviso sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

Come vedere Folgore Caratese-Treviso con una VPN

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Folgore Caratese-Treviso: data e orario

La Folgore Caratese ospita il Treviso nel Girone A della Serie C, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti e momenti di forma molto diversi.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento da una posizione di classifica che richiede risposte concrete. La Folgore Caratese occupa la diciassettesima piazza, una collocazione che rende ogni partita casalinga un'occasione da non sprecare per allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria.

Il Treviso si presenta invece con ben altra consapevolezza. Gli ospiti siedono all'ottavo posto e portano con sé un percorso recente fatto di solidità e discontinuità alternata, cercando di consolidare una posizione che li tiene in corsa per le prime posizioni del girone.

Le ultime uscite raccontano di una Folgore Caratese in difficoltà, con due sconfitte nelle ultime cinque partite che pesano sulla classifica e che rendono questo match interno un banco di prova delicato per il gruppo.

Il Treviso, dal canto suo, non ha brillato nell'ultima giornata ma conserva un rendimento complessivo che lo pone tra le squadre più solide del girone, con una difesa che ha concesso pochissimo nelle uscite più recenti.

Uno scontro tra una squadra che ha bisogno di punti per risalire e una che vuole confermare le proprie ambizioni: l'equilibrio è tutt'altro che scontato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Folgore Caratese, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte Treviso la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le ultime indicazioni sulle scelte dello staff tecnico verranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

La Folgore Caratese arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Trento, mentre il picco positivo del periodo resta il successo esterno per 1-2 sul campo del Lumezzane. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato quattro reti e ne ha subite cinque, con una tenuta difensiva che richiede attenzione.

Il Treviso presenta un percorso più solido, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Nell'ultimo turno gli ospiti hanno perso 0-1 contro l'Ospitaletto, mentre il successo esterno per 0-1 sul campo del Renate rappresenta il risultato più convincente del periodo. La squadra ha segnato tre reti e ne ha subite tre, mostrando un andamento equilibrato in entrambe le fasi.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 1 0 0 Serie D Folgore Caratese FRC 2 Treviso TRE 0 FIN 2 Gol segnati 0 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

L'unico precedente disponibile tra le due formazioni risale al 13 maggio 2026, quando la Folgore Caratese ha battuto il Treviso per 2-0 in una gara di Serie D disputata in casa. Con un solo incontro nel dataset, non è possibile tracciare un quadro storico più ampio degli scontri diretti.

Classifica





Nel Girone A della Serie C, la Folgore Caratese occupa la diciassettesima posizione mentre il Treviso si trova all'ottavo posto: un divario in classifica che racconta due stagioni vissute su binari opposti e che conferisce a questa sfida un peso specifico diverso per le due squadre.





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