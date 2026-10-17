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Serie C
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Dove vedere Folgore Caratese-Treviso in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Folgore Caratese vs Treviso
Folgore Caratese
Treviso
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Folgore Caratese e Treviso: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Folgore Caratese-Treviso sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

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Folgore Caratese-Treviso: data e orario

La Folgore Caratese ospita il Treviso nel Girone A della Serie C, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti e momenti di forma molto diversi.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento da una posizione di classifica che richiede risposte concrete. La Folgore Caratese occupa la diciassettesima piazza, una collocazione che rende ogni partita casalinga un'occasione da non sprecare per allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria.

Il Treviso si presenta invece con ben altra consapevolezza. Gli ospiti siedono all'ottavo posto e portano con sé un percorso recente fatto di solidità e discontinuità alternata, cercando di consolidare una posizione che li tiene in corsa per le prime posizioni del girone.

Le ultime uscite raccontano di una Folgore Caratese in difficoltà, con due sconfitte nelle ultime cinque partite che pesano sulla classifica e che rendono questo match interno un banco di prova delicato per il gruppo.

Il Treviso, dal canto suo, non ha brillato nell'ultima giornata ma conserva un rendimento complessivo che lo pone tra le squadre più solide del girone, con una difesa che ha concesso pochissimo nelle uscite più recenti.

Uno scontro tra una squadra che ha bisogno di punti per risalire e una che vuole confermare le proprie ambizioni: l'equilibrio è tutt'altro che scontato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Folgore Caratese, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte Treviso la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le ultime indicazioni sulle scelte dello staff tecnico verranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

FRC

FRC - Forma

PGT
D0-0
GIA
D1-1
LUM
V1-2
DES
S1-2
TRE
S1-0
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TRE

TRE - Forma

BRE
D2-2
DES
D0-0
REN
V0-1
GIA
D0-0
OSP
S0-1
Gol segnato (subito)
3/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Folgore Caratese arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Trento, mentre il picco positivo del periodo resta il successo esterno per 1-2 sul campo del Lumezzane. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato quattro reti e ne ha subite cinque, con una tenuta difensiva che richiede attenzione.

Il Treviso presenta un percorso più solido, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Nell'ultimo turno gli ospiti hanno perso 0-1 contro l'Ospitaletto, mentre il successo esterno per 0-1 sul campo del Renate rappresenta il risultato più convincente del periodo. La squadra ha segnato tre reti e ne ha subite tre, mostrando un andamento equilibrato in entrambe le fasi.

Precedenti

Testa a testa

Folgore CaratesePareggioTreviso
1
0
0
Serie D
Folgore Caratese badge
Folgore Caratese
FRC
2
Treviso badge
Treviso
TRE
0
FIN
2Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

L'unico precedente disponibile tra le due formazioni risale al 13 maggio 2026, quando la Folgore Caratese ha battuto il Treviso per 2-0 in una gara di Serie D disputata in casa. Con un solo incontro nel dataset, non è possibile tracciare un quadro storico più ampio degli scontri diretti.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
9531156+918
V
D
V
S
D
4
TrentoTrentoTRE
9450125+717
V
D
D
V
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
6
LeccoLeccoLEC
10343129+313
V
D
D
S
D
7
DesenzanoDesenzanoDES
934287+113
V
V
D
D
S
8
TrevisoTrevisoTRE
934287+113
S
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
93331413+112
S
V
D
V
S
10
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
92611314-112
D
D
D
S
D
11
LumezzaneLumezzaneLUM
93331011-112
D
V
S
V
D
12
PergolettesePergolettesePGT
925256-111
V
D
D
D
D
13
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
14
NovaraNovaraNOV
9234812-49
S
V
S
D
D
15
Pro VercelliPro VercelliPRO
10235818-109
S
S
V
D
S
16
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
9144815-77
D
S
D
S
S
17
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
9135913-46
S
S
V
D
D
18
AC CarpiAC CarpiCAP
91351119-86
S
S
S
D
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
9054812-45
D
D
D
D
D
20
RenateRenateREN
9045814-64
D
D
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A della Serie C, la Folgore Caratese occupa la diciassettesima posizione mentre il Treviso si trova all'ottavo posto: un divario in classifica che racconta due stagioni vissute su binari opposti e che conferisce a questa sfida un peso specifico diverso per le due squadre.


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