Dove vedere Fiorentina-Roma in tv e streaming

La Fiorentina sfida la Roma nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella ospita in casa la di Paulo Fonseca nell'anticipo della 17ª giornata di . I toscani sono tredicesimi in classifica con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, i capitolini occupano il 4° posto dopo aver staccato il ed essersi portati a -1 dal 3°posto con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Negli 80 precedenti disputati contro la Lupa in campionato fra le mura amiche, i viola conducono sul piano statistico con un bilancio di 33 vittorie, 32 pareggi e 15 affermazioni giallorosse. L'ultima di queste è arrivata il 5 novembre 2017, quando la squadra guidata da Di Francesco prevalse sui gigliati di Poli con un roboante 4-2.

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, che ha prima giocato per la Roma da calciatore, e poi l'ha guidata da allenatore, è il grande ex della partita. Fra gli ex anche il centrocampista giallorosso Veretout e Nicolò Zaniolo, che a livello di Settore Giovanile ha indossato anche la maglia viola.

La Fiorentina è reduce da 3 sconfitte e un pareggio contro l' nelle ultime 4 giornate di campionato, la Roma invece ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate. Quattro giocatori, tutti a quota 3 goal, sono i più prolifici della rosa dei toscani, ovvero Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, mentre il centravanti bosniaco Edin Dzeko è il bomber dei capitolini con 6 reti realizzate in campionato.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-ROMA

Fiorentina-Roma si giocherà la sera di venerdì 20 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Artermio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA IN TV E STREAMING

L'anticipo Fiorentina-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare, inclusi Serie A e , acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ROMA

Montella punta a recuperare Castrovilli a centrocampo, vittima di un fastidio muscolare, e Chiesa, che ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia, in attacco. Nel caso in cui i due acciaccati non dovessero farcela sono pronti Benassi per il centrocampo e Boateng o Sottil per l'atttacco. Sulle due fasce dovrebbero giocare Lirola a destra e Dalbert a sinistra. La regia sarà affidata a Badelj, tutto confermato in difesa. Il grande assente è Ribery che non si rivedrà prima di marzo.

Fonseca dovrebbe dar fiducia a Perotti sulla trequarti accanto a Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. L'argentino è favorito sul rientrante Kluivert, Under e Mkhitaryan per agire a sostegno del centravanti Dzeko. Sulla mediana ci sarà l'ormai consolidata coppia composta da Diawara e Veretout. I principali dubbi sono in difesa, visto che a destra Florenzi e Spinazzola sono in concorrenza per una maglia, con Kolarov a sinistra e Mancini e Fazio che dovrebbero comporre la coppia centrale qualora Smalling fosse ancora indisponibile e non riuscisse a recuperare. Ai box Santon, Zappacosta, Cristante e Pastore, tutti infortunati.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

ROMA (4-2-3-1) : Pau López; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.