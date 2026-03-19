Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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L'Inter, nell'ultimo weekend passata dal rischio di veder ridotto il vantaggio sul Milan ad addirittura un punto guadagnato, nella trentesima giornata di Serie A è chiamata a tornare alla vittoria.

I nerazzurri saranno ospiti della Fiorentina, in netta risalita dopo una prima metà della stagione disastroso e - complice il poker di Cremona - con meno acqua alla gola nell'ambito di una rincorsa salvezza che va comunque alimentata.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Fiorentina-Inter, incluse le info riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Fiorentina-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Fiorentina-Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, nonché - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - visibile in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Il match, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Inter: ora di inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

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Fiorentina-Inter si gioca domenica 22 marzo 2026, alle 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Inter Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica