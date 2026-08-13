Dove vedere Fiorentina-Benevento in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 14 ago 2026 - 15:15

Fiorentina-Benevento è trasmessa in diretta TV su Italia 1. La partita è visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity.

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Fiorentina-Benevento: venerdì 14 agosto ore 21:15

La Fiorentina apre la propria stagione ufficiale affrontando il Benevento nel primo turno di Coppa Italia. I viola di Fabio Grosso scendono in campo dopo un precampionato intenso, con l'obiettivo di entrare subito nel ritmo partita prima dell'avvio della Serie A.

La Fiorentina arriva a questo appuntamento dopo una sessione di mercato da protagonista assoluta. Franco Mastantuono è arrivato in prestito dal Real Madrid, Mateo Pellegrino è stato chiuso dal Parma per affiancare Moise Kean in attacco: Grosso ha a disposizione una rosa profonda e di qualità.

Il precampionato dei viola ha offerto indicazioni interessanti. La squadra ha pareggiato 2-2 con il Real Madrid di Mourinho, poi ha chiuso la preparazione con un 1-1 contro il Deportivo A Coruna al Viola Park, dove Cher Ndour aveva portato in vantaggio i suoi prima del pareggio in extremis degli spagnoli.

Il Benevento arriva da un percorso diverso. I sanniti hanno già disputato un turno di Coppa Italia, superando il Ravenna per 5-3, e si presentano a questa sfida con la spinta di una Serie C appena conclusa con risultati positivi.

Per Grosso si tratta del primo impegno ufficiale sulla panchina viola. Una buona occasione per rodare i meccanismi e dare minutaggio ai nuovi acquisti prima che il campionato entri nel vivo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina-Benevento in TV e in streaming, con canale e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sugli indisponibili o sulle probabili formazioni di Fiorentina e Benevento. Grosso potrà contare su una rosa arricchita dai recenti arrivi sul mercato, tra cui Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino. Le notizie sulle condizioni dei giocatori verranno aggiornate in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

La Fiorentina ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite, tutte amichevoli estive. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Deportivo A Coruna, mentre in precedenza i viola avevano fermato sul 2-2 il Real Madrid con le reti di Piccoli e Kean. La sconfitta è arrivata contro il Queens Park Rangers per 3-2. In totale la Fiorentina ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6 in questo ciclo preparatorio.

Il Benevento presenta un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite tra Coppa Italia, amichevoli e Serie C. Il risultato più recente è la vittoria per 5-3 sul Ravenna in Coppa Italia lo scorso 9 agosto.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 15 dicembre 2021, quando la Fiorentina superò il Benevento per 2-1 in Coppa Italia. Nei cinque precedenti disponibili, la Fiorentina ha ottenuto 3 vittorie contro 1 del Benevento, con un pareggio. I viola hanno segnato 8 gol totali, i sanniti 6.

Classifica









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