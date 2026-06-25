Egitto vs Iran è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale TV e le opzioni di streaming disponibili per seguire la partita in diretta.

Come vedere Egitto-Iran con una VPN

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Egitto-Iran: data e orario

L'Egitto affronta l'Iran al Seattle Stadium di Seattle nella terza giornata del Girone G della Coppa del Mondo 2026. In palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale, con entrambe le squadre che arrivano all'appuntamento con la necessità di fare risultato.

I Faraoni guidano il gruppo a quattro punti dopo la vittoria per 3-1 sulla Nuova Zelanda a Vancouver. Mohamed Salah ha firmato gol e assist, trascinando la squadra di Hossam Hassan verso la vetta del girone.

L'Iran, invece, ha mostrato una solidità difensiva impressionante nelle prime due uscite. La squadra di Amir Ghalenoei ha strappato un pareggio per 0-0 contro il Belgio a Los Angeles, neutralizzando stelle del calibro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne con una disciplina tattica quasi impeccabile.

I due punti conquistati dal Team Melli li collocano al secondo posto in classifica, ma la situazione nel girone rimane aperta. Il Belgio è fermo a due punti con pari differenza reti, rendendo questa sfida una vera e propria spartiacque per entrambe le nazionali.

Per l'Egitto, un successo significherebbe qualificazione matematica come prima del girone. Per l'Iran, i tre punti varrebbero il sorpasso in testa e il passaggio del turno con un turno d'anticipo. Un pareggio lascerebbe i Faraoni in una posizione confortevole, mentre complicherebbe ulteriormente i calcoli iraniani.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Il commissario tecnico dell'Egitto Hossam Hassan dovrebbe schierare Mostafa Ahmed Shobeir in porta, con una difesa composta da Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh e Rami Rabia. A centrocampo agiranno Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya ed Emam Ashour, mentre Mostafa Ziko e Omar Marmoush completeranno il reparto offensivo. L'unica assenza confermata è quella di Hossam Abdelmaguid, out per infortunio.

In casa Iran, Ghalenoei non ha segnalato indisponibili né squalificati. Il probabile undici titolare prevede Alireza Beiranvand tra i pali, una difesa con Ehsan Haji Safi, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani e Shoja Khalilzadeh, e un centrocampo con Ali Nemati, Saeid Ezatolahi e Alireza Jahanbakhsh. Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi e Mehdi Taremi formeranno il tridente offensivo.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 H. Abdelmaguid Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Egitto ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 3-1 sulla Nuova Zelanda il 22 giugno, con Mostafa Ziko, Salah e Trézéguet a segno nella ripresa. In precedenza, i Faraoni avevano pareggiato 1-1 con il Belgio alla prima giornata mondiale e perso 2-1 contro il Brasile in amichevole. Completano il quadro il successo per 1-0 sulla Russia e il pareggio a reti inviolate con la Spagna.

L'Iran arriva a questa sfida con un ruolino di due vittorie e tre pareggi, senza sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è lo 0-0 contro il Belgio del 21 giugno, preceduto dal 2-2 con la Nuova Zelanda all'esordio mondiale. Nelle tre gare prima del torneo, Ghalenoei ha centrato tre vittorie consecutive: 2-0 al Mali, 3-1 al Gambia e 5-0 al Costa Rica. In totale, Team Melli ha segnato sette gol e ne ha subiti tre in questo periodo, pur non avendo ancora trovato la rete nelle due partite del Mondiale.

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