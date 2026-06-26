Egitto vs Iran è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Egitto-Iran con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Egitto-Iran: data e orario

Egitto e Iran si affrontano allo Seattle Stadium nella terza e decisiva giornata del Girone G della Coppa del Mondo 2026. La posta in palio è altissima: entrambe le nazionali sanno già che il risultato di questa sera potrebbe definire il loro percorso nel torneo.

I Faraoni arrivano all'appuntamento in vetta al gruppo con quattro punti, dopo una rimonta spettacolare contro la Nuova Zelanda a Vancouver. Mohamed Salah ha segnato e servito un assist nel 3-1 finale, regalando all'Egitto la prima vittoria della sua storia in una Coppa del Mondo.

L'Iran, dal canto suo, ha mostrato una solidità difensiva notevole nel pareggio per 0-0 contro il Belgio a Los Angeles. Amir Ghalenoei ha costruito una squadra difficile da battere, ma Team Melli deve ora trovare i gol che finora le sono mancati nelle due uscite mondiali.

Con due punti in classifica, l'Iran è attualmente secondo nel girone a pari merito con il Belgio. Una vittoria questa sera varrebbe il passaggio agli ottavi come prima o seconda del gruppo; un pareggio lascerebbe i persiani in attesa degli altri risultati.

L'Egitto, invece, può permettersi di pareggiare per qualificarsi quasi con certezza, ma una vittoria chiuderebbe il discorso qualificazione in anticipo e consegnerebbe il primo posto nel girone. Hossam Hassan sa che la sua squadra ha le qualità per chiudere il conto.

Salah rimane il punto di riferimento dell'attacco egiziano, mentre Mehdi Taremi guida le speranze offensive iraniane dopo un digiuno di gol nelle partite del Mondiale. La sfida tra i due attaccanti sarà uno degli snodi tattici più interessanti della serata.

Per tutto quello che c'è da sapere su come seguire Egitto vs Iran in diretta streaming e in TV, con l'orario del calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni, continua a leggere.

Formazioni

Hossam Hassan schiera una probabile formazione con Mostafa Ahmed Shobeir tra i pali, difesa a quattro composta da Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh e Rami Rabia. A centrocampo spazio a Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour e Mostafa Ziko, con Omar Marmoush centravanti. Hossam Abdelmaguid figura nell'elenco degli infortunati; nessuno squalificato tra i Faraoni.

Amir Ghalenoei risponde con Alireza Beiranvand in porta, protetto da Ehsan Haji Safi, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani e Shoja Khalilzadeh in difesa. Ali Nemati, Saeid Ezatolahi e Alireza Jahanbakhsh presidiano la zona centrale, con Saman Ghoddos e Mohammad Mohebi a supporto di Mehdi Taremi. Nessun infortunato né squalificato segnalato per l'Iran, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 H. Abdelmaguid Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Egitto ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 3-1 contro la Nuova Zelanda il 22 giugno, prima storica vittoria egiziana in un Mondiale. In precedenza, i Faraoni avevano pareggiato 1-1 con il Belgio nella gara d'esordio al torneo e perso 2-1 contro il Brasile in amichevole a giugno. Completano il quadro il successo per 1-0 sulla Russia e il pareggio a reti bianche con la Spagna: sei gol segnati e quattro subiti in quell'arco di cinque partite.

L'Iran è imbattuto nelle ultime cinque uscite con due vittorie e tre pareggi. L'ultimo risultato è lo 0-0 con il Belgio del 21 giugno, preceduto dal 2-2 con la Nuova Zelanda all'esordio mondiale del 16 giugno. Nelle tre amichevoli pre-torneo, Ghalenoei ha battuto Mali 2-0, Gambia 3-1 e Costa Rica 5-0, totalizzando sette gol segnati e tre subiti nel complesso. I persiani non hanno ancora trovato la rete nelle due partite disputate alla Coppa del Mondo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli ultimi cinque precedenti tra Egitto e Iran. Le informazioni storiche su questo confronto saranno aggiornate non appena disponibili.

Classifica





Nel Mondiali - Girone G, l'Egitto occupa attualmente il primo posto mentre l'Iran è secondo alla vigilia dell'ultima giornata.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







