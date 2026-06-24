Coppa del Mondo - Mondiali - Girone E New York/New Jersey Stadium

Ecuador vs Germania sarà trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

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Ecuador-Germania: data e orario

Ecuador e Germania si sfidano al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford nella terza e decisiva giornata del Girone E della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, il peso di questo incontro è tutt'altro che simbolico.

La Germania arriva da capolista del girone a punteggio pieno. Julian Nagelsmann ha già conquistato la qualificazione agli ottavi, ma i suoi vogliono chiudere il gruppo in vetta a punteggio pieno. Con tre gol in due apparizioni da subentrante, Deniz Undav è l'arma letale della Mannschaft.

L'Ecuador, invece, è con le spalle al muro. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Costa d'Avorio e il pareggio a reti inviolate con Curaçao, la squadra di Sebastián Beccacece ha un solo punto in classifica. Solo una vittoria può mantenere vive le sue speranze di qualificazione.

Enner Valencia rimane il punto di riferimento offensivo dell'Ecuador, supportato dalla qualità di Moisés Caicedo a centrocampo. Beccacece dovrà trovare quella efficacia in zona gol che è mancata nelle prime due uscite, dove la squadra ha creato senza concretizzare.

Dall'altra parte, Nagelsmann deve fare i conti con l'assenza di Nico Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund costretto a lasciare il torneo per un grave infortunio alla caviglia rimediato contro la Costa d'Avorio. Una perdita significativa per la retroguardia tedesca.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sebastián Beccacece non ha indisponibili da segnalare per questa partita. Il tecnico argentino dovrebbe schierare Hernán Galíndez in porta, con Piero Hincapié, Willian Pacho e Joel Ordóñez a formare la difesa a tre. A centrocampo spazio a Moisés Caicedo e Alan Franco, con Pedro Vite, John Yeboah e Pervis Estupiñán sulle corsie. In attacco la coppia formata da Enner Valencia e Gonzalo Plata.

Julian Nagelsmann deve rinunciare a Nico Schlotterbeck, out per il resto del torneo a causa di un grave infortunio ai legamenti della caviglia rimediato nella gara contro la Costa d'Avorio. Il difensore del Borussia Dortmund ha ammesso di essere ancora in fase di elaborazione del colpo. Il portiere Oliver Baumann guiderà una difesa composta da Joshua Kimmich, Jonathan Tah e Antonio Rüdiger, con David Raum sul lato sinistro. A centrocampo Leon Goretzka e Angelo Stiller, affiancati da Jamie Leweling e Nadiem Amiri. Davanti Maximilian Beier e Deniz Undav.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 15 N. Schlotterbeck

Stato di forma

L'Ecuador ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente in questa Coppa del Mondo è stata il pareggio per 0-0 contro Curaçao il 21 giugno, dopo la sconfitta per 1-0 contro la Costa d'Avorio all'esordio del torneo. Nelle amichevoli di preparazione, La Tri aveva battuto il Guatemala 3-0 e l'Arabia Saudita 2-1, chiudendo il ciclo con un pareggio 1-1 contro l'Olanda a marzo. Nelle ultime cinque gare, l'Ecuador ha segnato quattro gol subendone tre.

La Germania, al contrario, ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate. Il successo più recente è arrivato contro la Costa d'Avorio per 2-1 il 20 giugno, con Deniz Undav protagonista assoluto. Prima ancora, i tedeschi avevano travolto Curaçao per 7-1 all'esordio mondiale. Nelle amichevoli pre-torneo, la Mannschaft aveva battuto gli USA 2-1, la Finlandia 4-0 e il Ghana 2-1. Cinque partite, cinque vittorie, con 16 gol segnati e 3 subiti.

Precedenti

ECU Ultime 2 partite GER 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Ecuador 2 - 4 Germania

Ecuador 0 - 3 Germania 2 Goal segnati 7 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due nazionali si sono affrontate due volte nei dati disponibili, con la Germania vincitrice in entrambe le occasioni. L'incontro più recente risale al 29 maggio 2013, un'amichevole conclusa 4-2 in favore dei tedeschi. Prima di quella sfida, la Germania aveva battuto l'Ecuador 3-0 in una partita della fase a gironi della Coppa del Mondo 2006 il 20 giugno di quell'anno. Complessivamente, la Germania ha segnato sette gol e ne ha subiti due nei due precedenti.

Classifica





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