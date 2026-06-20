Coppa del Mondo - Mondiali - Girone E Kansas City Stadium

Ecuador vs Curaçao è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale TV e le opzioni per seguire la partita in streaming live.

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Ecuador-Curaçao: data e orario

Ecuador e Curaçao si sfidano al Kansas City Stadium il 20 giugno nel Girone E dei Mondiali 2026, con entrambe le nazionali chiamate a reagire dopo una prima giornata deludente.

L'Ecuador di Sebastián Beccacece arriva a questa partita con la pressione di chi si è già inciampata. Il gol di Amad Diallo al 90° per la Costa d'Avorio ha interrotto una striscia di 19 partite senza sconfitta, lasciando La Tri con un solo punto da recuperare fin dalla prima giornata.

Beccacece ha costruito la squadra attorno a una struttura difensiva solida e a un pressing aggressivo. Willian Pacho e Piero Hincapié formano una coppia di centrali con esperienza in Champions League, mentre Moisés Caicedo garantisce qualità e intensità in mezzo al campo.

Per Curaçao, il debutto mondiale è stato uno shock. La sconfitta per 7-1 contro la Germania ha messo in luce il divario tra la piccola nazione caraibica e le grandi potenze del torneo. Dick Advocaat deve ora trovare le risorse per una reazione credibile.

Il tecnico olandese può contare su giocatori di livello: Tahith Chong ha esperienza nei campionati di alto livello, Leandro Bacuna aggiunge creatività, e il portiere Eloy Room sarà ancora una volta uno dei protagonisti. L'ossatura del gruppo, cresciuta nel calcio olandese, garantisce almeno un linguaggio tattico comune.

Entrambe le squadre occupano quindi la parte bassa del Girone E. Un pareggio terrebbe in vita entrambe, ma solo una vittoria può cambiare davvero i conti nel gruppo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Ecuador vs Curaçao in diretta, con canale TV, opzioni di streaming e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Sebastián Beccacece dovrebbe schierare una difesa a quattro con Willian Pacho e Piero Hincapié al centro, Angelo Preciado e Joel Ordóñez sulle fasce. Moisés Caicedo e Alan Franco sono attesi in mediana, con Pedro Vite e John Yeboah larghi. Gonzalo Plata ed Enner Valencia guideranno l'attacco. Non risultano infortuni né squalifiche per i padroni di casa.

Dick Advocaat dovrebbe affidarsi a Eloy Room tra i pali, con Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville e Riechedly Bazoer in difesa. Livano Comenencia, Juninho Bacuna e Leandro Bacuna sono attesi a centrocampo, con Sontje Hansen, Tahith Chong e Jurgen Locadia nel tridente offensivo. Nessun infortunio o squalifica confermata per gli ospiti. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Ecuador si presenta con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Costa d'Avorio il 14 giugno, che ha interrotto una lunga serie positiva. In precedenza, La Tri aveva battuto il Guatemala 3-0 e l'Arabia Saudita 2-1 nelle amichevoli pre-torneo. Nei due pareggi di marzo, l'Ecuador aveva fermato sia i Paesi Bassi che il Marocco sull'1-1. Nelle cinque gare complessive, la nazionale di Beccacece ha segnato otto reti e ne ha subite quattro.

Il recente cammino di Curaçao è ben più difficile da leggere: una sola vittoria in cinque partite. Il successo è arrivato il 7 giugno con un netto 4-0 sull'Aruba in amichevole, inserito tra quattro sconfitte. La Germania li ha travolti 7-1 all'esordio mondiale, la Scozia li ha battuti 4-1, l'Australia 5-1 e la Cina 2-0 a marzo. In cinque partite, Curaçao ha segnato sei gol e ne ha incassati diciannove.

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