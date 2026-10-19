Serie C - Game Week 10 19 ott 2026 - 14:30

Dolomiti Bellunesi-Trento sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Dolomiti Bellunesi-Trento con una VPN

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Dolomiti Bellunesi-Trento: data e orario

Il Trento fa visita al Dolomiti Bellunesi in una sfida del Girone A di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali ben distinti.

I padroni di casa attraversano un momento difficile. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra in cerca di stabilità, con la difesa che ha concesso troppo nelle uscite recenti.

Il Trento arriva invece da una posizione di forza. I ragazzi di Girone A hanno costruito una striscia di risultati utili che li colloca tra le formazioni più solide della categoria, con una vittoria per 4-0 sul Pro Vercelli tra i risultati più convincenti del periodo.

La distanza in classifica tra le due squadre è netta, e il Trento vorrà sfruttare questo scontro diretto per consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria.

Il Dolomiti Bellunesi, dal canto suo, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda. Una vittoria casalinga potrebbe cambiare il ritmo di una stagione fin qui complicata.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Dolomiti Bellunesi, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche. I dettagli sulle scelte dell'allenatore saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Trento la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le probabili formazioni verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Dolomiti Bellunesi ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque partite di Serie C, con un bilancio di due pareggi e tre sconfitte. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Desenzano. In precedenza, la squadra aveva perso 1-2 contro il Novara e 1-2 contro il Lumezzane. Nelle cinque gare considerate, i padroni di casa hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti sette.

Il Trento ha invece ottenuto due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Folgore Caratese. Il 4-0 rifilato al Pro Vercelli resta il risultato più netto del periodo. In cinque partite, gli ospiti hanno segnato nove gol e ne hanno incassati quattro.

Precedenti

Nei due precedenti disponibili tra le due formazioni, il Trento ha il bilancio migliore. L'incontro più recente, disputato il 25 aprile 2026 in Serie C con il Dolomiti Bellunesi in casa, si è concluso sullo 0-0. In precedenza, il 20 dicembre 2025, il Trento aveva vinto 2-0 in casa contro il Dolomiti Bellunesi. Nei due scontri diretti, il Trento non ha mai perso.

Classifica





In Serie C Girone A, il Trento occupa la quarta posizione e guarda con fiducia alla parte alta della classifica. Il Dolomiti Bellunesi è tredicesimo, una collocazione che rende questa sfida casalinga un appuntamento da non fallire per uscire dalla zona di pericolo.





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