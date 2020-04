Dove vedere il documentario "Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato"

Il 23 aprile su Rakuten TV uscirà il documentario che racconta la vita e la carriera del centrocampista spagnolo.

Andrés Iniesta dall'inizio alla fine, dai suoi primi passi nel calcio al top, fino alla coda della sua carriera in , con il Vissel Kobe, dove gioca ora. Tutta la storia del centrocampista del , da scoprire nel documentario sulla sua vita: "Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato", in uscita in primavera.

Scritto dal giornalista Marcos López, che ha anche curato la biografia del centrocampista, conta anche sulle testimonianze di star come Neymar, Messi, Xavi, Guardiola e tanti altri.

DOVE VEDERE 'L'EROE INASPETTATO', IL DOCUMENTARIO SU INIESTA

Il documentario che racconta la vita di Andrés Iniesta sarà visibile in esclusiva su Rakuten TV, la piattaforma di della compagnia informatica giapponese. È anche il principale sponsor del Vissel Kobe, in passato è stata anche sulle maglie del Barcellona.

Altre squadre

Il documentario sarà visibile on demand in tutto il mondo. In Europa si potrà guardare in esclusiva gratuitamente nella sezione 'Advertising VOD' di Rakuten TV.

QUANDO ESCE 'L'EROE INASPETTATO', IL DOCUMENTARIO SU INIESTA

'L'eroe inaspetttato' sarà disponibile in tutto il mondo dal 23 aprile 2020, release date internazionale.