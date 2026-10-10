Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 11:30

Desenzano-Dolomiti Bellunesi sarà trasmessa in diretta. Di seguito trovi i canali e le piattaforme su cui seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Desenzano-Dolomiti Bellunesi con una VPN

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Desenzano-Dolomiti Bellunesi: data e orario

Desenzano e Dolomiti Bellunesi si affrontano in un match di Serie C con entrambe le squadre che cercano punti importanti nella parte centrale della classifica del Girone A.

Il Desenzano arriva a questo appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. I padroni di casa hanno alternato vittorie a pareggi e una sconfitta, mostrando un carattere capace di reagire alle difficoltà ma non ancora una continuità sufficiente per scalare la classifica con decisione.

I Dolomiti Bellunesi, dal canto loro, attraversano un momento di forma meno brillante. La squadra ospite non ha trovato la vittoria nelle ultime cinque uscite, raccogliendo un solo pareggio nell'ultimo impegno e cedendo il passo in due delle gare più recenti.

La sfida si preannuncia equilibrata tra una formazione di casa che vuole sfruttare il fattore campo e ospiti che hanno bisogno di invertire un trend negativo per non perdere contatto con le posizioni più tranquille della graduatoria.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, le informazioni sono disponibili di seguito.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali riguardo alla rosa del Desenzano: non risultano comunicati relativi a infortuni, squalifiche o alla probabile formazione titolare. I dati saranno aggiornati non appena disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche per i Dolomiti Bellunesi la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o squalificati, e nessuna indicazione sulla formazione che scenderà in campo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Desenzano presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La squadra ha vinto più di recente contro il Folgore Caratese con il punteggio di 2-1, mentre in precedenza aveva pareggiato a reti inviolate sia contro la Juventus Next Gen che contro il Treviso. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lecco per 3-1. Complessivamente il Desenzano ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque in questo arco di tempo.

I Dolomiti Bellunesi non vincono da almeno cinque turni, con un record di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Il pareggio più recente è stato contro l'Union Brescia per 1-1, mentre le ultime due sconfitte sono arrivate contro il Novara (2-1) e il Lumezzane (2-1). La squadra ha segnato tre gol e ne ha concessi cinque nelle ultime cinque gare, con due clean sheet nei due pareggi a reti bianche contro Renate e AlbinoLeffe.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Desenzano e Dolomiti Bellunesi. Non è possibile fornire un resoconto degli scontri diretti senza informazioni verificate.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, Desenzano occupa il decimo posto e Dolomiti Bellunesi il nono: le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, il che rende questo scontro diretto particolarmente rilevante per entrambe nella corsa verso posizioni più tranquille.





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