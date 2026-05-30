Dove vedere Danimarca-Italia Under 17 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Un punto per essere certi della qualificazione.

L'Italia Under 17 si presenta al match contro la Danimarca, valevole per la terza ed ultima giornata del Gruppo B degli Europei di categoria, a punteggio pieno e con la possibilità di chiudere il discorso relativo all'approdo alle semifinali con due risultati su tre a disposizione.

Gli azzurrini guidati dal ct Daniele Franceschini hanno infatti battuto sia Francia che Montenegro e guidano il proprio girone, con Bleus e scandinavi a quota 3 alle prese di un testa a testa cruciale per il secondo posto.

Di seguito tutto su Danimarca-Italia U17, comprese le info relative a canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Danimarca-Italia Under 17 in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Danimarca-Italia Under 17: ora di inizio

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Danimarca-Italia U17 si gioca lunedì 1 giugno 2026, alle ore 13:30, al Kalevi Keskstaadion di Tallin (in Estonia).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Danimarca-Italia Under 17

DANIMARCA UNDER 17 (4-3-3): Hansen; Tuxen, Canut, Sommer, Madsen; Vestergaard, Nasnas, Bastrup; Sejdic, Bro Hansen, Khatar. Ct. Corlin.

ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Donato, Varali, Dattilo; Ballarin, Okon, Biondini; Corigliano; Croci, Perillo. Ct. Franceschini.

Forma

Partite tra le due squadre

DEN Ultima partita ITA 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Danimarca U17 0 - 1 Italia U17 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica